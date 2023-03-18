ورش للتحريك وcut out وستوب موشن بمهرجان الإسماعيلية

أقامت الإدارة العامة للإنتاج التابعة للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني مجموعة من الورش الخاصة بالأطفال ضمن فعاليات الدورة الـ٢٤ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

وشهدت الورش مشاركة واسعة من الأطفال، حيث أقيمت ورشة الورق المقصوص cut out تدريب الفنانة المخرجة زينب مصطفى لتعليم المتدربين اساسيات صناعة فيلم تحريك قصير من خلال تقنية الورق المقصوص.

كما أقيمت ورشة تعليم الخط العربي تدريب الفنان احمد رفاعي، وورشة ستوب موشن تدريب الفنانة نوال مصطفى، إضافة الي ورشة التحريك للفنان عمر فرج.

تقام الورش بقصر ثقافة الإسماعيلية إبتدء من الساعة ١٠ صباحا حتي ١ مساء ، والحضور مجاني للجميع.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الدورة الـ ٢٤ لمهرجان الإسماعيلية يوم الإثنين المقبل الموافق ٢٠ مارس 2023، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

مهرجان الإسماعيلية :

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية، التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

ورش للتحريك وcut out وستوب موشن

ورش للتحريك وcut out وستوب موشن

ورش للتحريك وcut out وستوب موشن

ورش للتحريك وcut out وستوب موشن

ورش للتحريك وcut out وستوب موشن