إعلان غريب.. زيلينسكي يفرض عقوبات على رئيس سوريا| تفاصيل

بيان خسائر أوكرانية وروسية

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقوبات على مئات الكيانات والأفراد، معتبرا إياهم عملوا ضد أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية".

لكن المفارقة كانت في أن العقوبات استهدفت حتى الرئيس السوري ‎بشار الأسد.

وبحسب صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، فقد ذكر مصدر إخباري أن "منشأة للبنية التحتية الحيوية" الأوكرانية تعرضت لانفجارات قوية خلال الليل.

تظهر مقاطع الفيديو التي نشرتها وكالة الأخبار البيلاروسية المستقلة Nexta على Twitter، اللحظة التي وقع فيها انفجار في منطقتي نوفوموسكوفسك ودنيبروبتروفسك، ما تسبب في اشتعال النيران.

وزعمت نكستا في تغريدة أن الانفجارات - التي قيل إنها ألحقت أضرارًا بالممتلكات السكنية - نجمت عن "طائرتين إيرانيتين بدون طيار"، لكن هذا لم يتم التحقق منه بشكل مستقل.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بشحن طائرات بدون طيار لمساعدة "العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا في فبراير ، لكن قادة البلاد نفوا مساعدة فلاديمير بوتين، بينما شحنت طهران طائرات بدون طيار إلى روسيا في الماضي، يزعم المسئولون أنهم لم يرسلوا إمدادات للمساعدة صراحة في التدخل الروسي.

ويقول الأمريكيون إن سوريا موقع وتمركز لانطلاق القوات الإيرانية.

يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في أحدث تقديرات، الخسائر القتالية من الجانب الروسي.

وكشفت الهيئة عن الأرقام الجديدة في منشور على Facebook، يغطي الفترة من 24 فبراير إلى 18 مارس.

ويزعم المنشور أن المقاتلين الأوكرانيين "قضوا" على ما يقرب من 1000 فرد آخر، ودمروا عشرات الدبابات والطائرات بدون طيار والمروحيات، لكن لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير 9 مسيرات أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية.