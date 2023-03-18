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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفلام قصيرة جدا فى مهرجان الإسماعيلية الدولي الليلة

آنا صوفيا جاك
آنا صوفيا جاك

استحدث مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام الوثائقية والروائة القصيرة، فى دورته الـ ٢٤، المقامه حاليا، عددا من البرنامج الجديدة، منها برنامج "الأفلام القصيرة جدا"، والذى يشمل 17 فيلماً تتراوح مدتها بين دقيقة وثلاث دقائق، وجرى اختيارها بالتعاون مع مهرجان الأفلام القصيرة جدا الذي يقام سنويا في عدة مدن فرنسية.

وتُعرض الأفلام ٧ مساء اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية، وتضم ١٧ فيلما وهم "كل رياضة كرة البولينج"، "تأمل"، "وقت الظلام"، "متسوقة البلاستيك"، "في القطع"، "اللعنة"، "جرين"، "تجريد"، "ضجيج"، "أنا لا أخبرك بماذا أفكر لأنني لا أصدق ذلك حقا"، "إملأ الفراغات"، "فتات"، "ثلاث كلمات فقط"، "محبة
حدود"، "بيانو الحائط"، "ليو"، "أرثر"، "وقت الظلام"، و"صاروخ".

كما يُقام قبل عرض برنامج "الأفلام القصيرة جدا"، في تمام السادسة مساء حلقة نقاشية مع المخرجة وكاتبة السيناريو "آنا صوفيا جاك"، عضو لجنتى تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتحريك، بحضور رئيس المهرجان الناقد عصام زكريا، ويقدمها الناقد أحمد سعد الدين، وذلك فى القاعة الكبرى بقصر الثقافة.

الجدير بالذكر أن "آنا صوفيا جاك"، هى مدير لمهرجان  Court Très السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، وكاتبة صحفية فى العديد من الصحف والمواقع الفرنسية.

الاسماعيلية مهرجان الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام الوثائقية والروائة القصيرة آنا صوفيا جاك عصام زكريا ثقافة الاسماعيليه

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