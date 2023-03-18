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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن حقيقة رحيل اللاعب عن الفريق، الصيف المقبل.

وأكدت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، اليوم السبت، أن محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، يفكر في الرحيل عن فريقه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد صلاح لن يرحل!

ورد رامي عباس على تقرير “فوت ميركاتو”، معلقًا:"من أين جئتم بهذا إذا لم نناقش أنا ومحمد حتى ذلك الأمر؟ أرجوك أخبرنا".

وودع فريق ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، بعد الهزيمة على يد ريال مدريد.

وحسب شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فإن محمد صلاح يفكر أكثر فأكثر في الرحيل، ولم يعد يخفي رغباته الشديدة في خوض تجربة جديدة مع فريق آخر.

وأشار التقرير إلى أن محمد صلاح مثل ساديو ماني الذي غادر ليفربول الصيف الماضي، يرى نفسه ينضم إلى ناد أوروبي كبير آخر، لإحياء مسيرته وإعطائها معنى آخر بحسب الشبكة، بعد أن حقق كل شيء مع النادي الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن أولوية محمد صلاح هي الانتقال للعب في إسبانيا حال مغادرة ليفربول.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2024-2025.

محمد صلاح ليفربول رامي عباس دوري ابطال أوروبا ريال مدريد

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