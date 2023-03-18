فى رمضان 2023.. محمد الغيطي يقدم موسم جديد من الحكواتي

يقدم الإعلامي محمد الغيطي موسم جديد من برنامجه الشهير الحكواتي، فى موسم رمضان القادم على شاشة قناة الشمس ، وأطلق الغيطي على الحلقات الجديدة اسم "شخصيات غيرت العالم و ما خفي كان أعظم"، و يستعرض خلال الحلقات سيرة و مسيرة أهم الشخصيات التي أثرت في الانسانية، وبدلت أحوال العالم وتركت أثرا خالدا لاينسى.

ويقول الإعلامي محمد الغيطي فى بيان إصدره مؤخرا، أن "الحكواتي" من أقرب البرامج إلى قلبه، لأنه سباحة حرة في التاريخ و الكتب و المراجع و الوثائق، وهو محاولة جادة في احياء الذاكرة الإنسانية، خصوصا في وقت قلت فيه القراءة لدى الأجيال الجديدة.

أضاف الغيطي أنه يقدم في كل حلقة كبسولة مركزة من القصص و المعلومات و الحكايات عن الشخصية موضوع كل حلقة، وقد اختار أن تكون أول حلقة في رمضان هذا العام، عن شخصية النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف كانت كتابات المستشرقين عنه، ولماذا جعله مايكل هارت أعظم الخالدين، ولماذا هاجمه الملحدون والمتعصبون.

كما يتطرق الغيطي لشخصيات غيرت فكر العالم و موازين القوى من التاريخ الفرعوني، مثل خوفو و بتاح حتب و حتشبسوت وغيرهم، و كذلك الاسكندر الأكبر و هتلر و نابايوت، كما يتطرق لأهم المخترعين والعلماء الذين نقلوا البشرية من حال إلى حال و أحدثوا ثورات علمية وتكنولوجية و يكشف أسرارهم الشخصية والخفايا المثيرة في حياتهم، ومنهم مخترعي البنج و المطبعة و الكهرباء و السيارة، وآخرون.