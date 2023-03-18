عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواجهة مباشرة مع روسيا.. موسكو تدعو واشنطن للتفكير في عواقب أفعالها الخطيرة

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه "يجب على واشنطن أن تنظر في عواقب أعمالها العدوانية المتزايدة، التي تنطوي على خطر مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا".


و حذرت زاخاروفا تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، حول زيادة عدد الدول المستعدة لتزويد أوكرانيا بالدبابات، من "تكرار فشل مذل للولايات المتحدة مثل فيتنام أو أفغانستان".


وأوضحت أن تصريحات أوستن، التي أدلى بها خلال اجتماع يوم 15 مارس في شكل مؤتمر بالفيديو لما يسمى بمجموعة الاتصال "الدفاع عن أوكرانيا"، تظهر مرة أخرى تركيز واشنطن المهووس على حرب شاملة مع روسيا "حتى آخر أوكراني".

وشددت " على أن الأسلحة الأمريكية والغربية وكذلك المرتزقة والمتخصصين العسكريين من الولايات المتحدة والناتو كانت ولا تزال أهدافا مشروعة لضربات القوات المسلحة الروسية".


في هذا السياق، استبعد المحلل السياسي، د. أسامة سماق، أن تؤثر زيادة عدد الدبابات التي يسعى الغرب لإرسالها لأوكرانيا على النتيجة النهائية للمعارك بأوكرانيا.

وقال إن هذه القرارات الغربية كلها دعاية تُستخدم للتحريض الإعلامي ضد روسيا لا أكثر ولا أقل، بالإضافة إلى الرغبة في تشغيل مصانع الأسلحة في أمريكا وأوروبا لتعويض الدول التي سترسل دبابات ليوبارد أو تشالنجر لكييف بدبابات أكثر حداثة.


هنغاريا تتهم أعضاء البرلمان الأوروبي بتأجيج الصراع في أوكرانيا
اتهم سكرتير وزارة الخارجية الهنغارية تاماس مينزر، أعضاء البرلمان الأوروبي و"بيروقراطيي بروكسل" بتأجيج الأزمة الأوكرانية، ردا على انتقاداتهم لرحلة وزير الخارجية بيتر سيارتو لمينسك عاصمة بيلاروس.


وكتب مينزر في صفحته على "فيسبوك"، إن "وزير الخارجية بيتر سيارتو، عندما سافر إلى بيلاروس قبل أسابيع قليلة، تحدث هناك عن أهمية المفاوضات والحوار ودعا جميع الأطراف إلى التحرك نحو المفاوضات والسلام بدلا من التصعيد".


وأشار إلى أن "ممثلي البرلمان الأوروبي يفكرون بشكل مختلف بشأن الصراع في أوكرانيا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الهلال وصن داونز

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

حكم مرتشي.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الهلال مع صن داونز

ربنا كبير.. أول تعليق من كهربا بعد تعادل الهلال مع صن داونز

هدف يكفي.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

دعاء للميت في أواخر شهر شعبان

صدمة ورعب .. تقرير روسي يكشف كيف أسقطت الولايات المتحدة صدام حسين ؟

بعد ساعات.. ظهور سيد الخواتم في السماء| ما هو وعلاقته بالقمر؟

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

اركب شيفروليه أوبترا 2007 بـ 55 ألف جنيه

عمر مرموش يتقدم بهدف لـ فولفسبورج أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة يجب تناولها عند الإصابة بعدوى المسالك البولية

مع قدوم شهر رمضان بريطانيا تصدر سبائك ذهبية بـ«صورة الكعبة».. ما قصتها؟

احترس.. التهاب البنكرياس يسبب مضاعفات خطيرة |إليك أهم الأعراض

طريقة عمل عصاج الدجاج| جديد وغير تقليدي

فيديو

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

تراجعت 20 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن بعد استيراد لحوم تشاد.. فيديو

بسبب القبلات.. درة زروق تتعرض لـ موقف محرج على الهواء

رمضان 2023| روجينا تحلق شعرها وترتدي ثوب الرجال في مسلسل ستهم.. تعرف على القنوات العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ