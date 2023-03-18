بعد فوزه.. خالد البلشي نقيب الصحفيين: خائف لهذا السبب

علق الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على فوزه بمقعد النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين التي تم إجراؤها أمس.

وقال خالد البلشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أدعو الجميع داخل نقابة الصحفيين للتعاون من أجل مصلحة وحقوق الصحفيين ".

وأضاف خالد البلشي :" أنا خائف لأن المهمة ثقيلة لخدمة الصحفيين وأسعى إلى بذل قصارى جهدي لمصلحة الصحفيين ".



وتابع خالد البلشي :" تلقيت اتصالات هاتفية من أشخاص ومهمومين بالمهنة ويرغبون في مستقبل أفضل للمهنة ".

وأكمل خالد البلشي:" أول دعوة بعد تشكيل المجلس سيكون هناك دعوة للنقباء السابقين وأصحاب الخبرات في مجالس النقابة "

