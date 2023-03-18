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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات واعتقالات..اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين

مواجهات جديدة بين
مواجهات جديدة بين الأحتلال وفلسطين

أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" بإصابة خمسة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت في بلدة نعلين غرب رام الله، وقرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة نعلين ومجموعة من المواطنين الفلسطينيين، مما أدى لإصابة ثلاثة شباب فلسطينيين بالرصاص الحي، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين.

اتهام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة فلسطين اقتصاديا

وأضافت المصادر أن مواطنين أصيبا برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح شمال غرب المحافظة.

إصابة طفل في جنين

وأصيب، طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، في قرية فقوعة شمال شرق جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن الطفل قصي مراد شحادة الذي يبلغ من العمر15 عاما أصيب بعيار ناري بالساق أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه.

اعتقال 3 فلسطنين في القدس

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعتقال في وقت سابق من مساء اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين من بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبل المكبر عصر اليوم، واعتدت بالضرب على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين.

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