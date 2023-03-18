الإسرائيليون يتظاهرون للأسبوع الحادي عشر ضد الإصلاحات القضائية

تجمع الإسرائيليون في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت في الأسبوع الحادي عشر على التوالي من الاحتجاجات ضد خطط الإصلاح القضائي لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة.

ويخشى المحتجون من أن الإصلاحات المقترحة، التي تتحرك بالفعل في البرلمان وتزيد من سلطة السياسيين على المحاكم ، تشكل تهديدًا للديمقراطية الإسرائيلية.

في ساحة ديزنغوف في تل أبيب، لوح آلاف المتظاهرين بعلم إسرائيل الأزرق والأبيض ، بالإضافة إلى علم قوس قزح لمجتمع المثليين.

وقطع المتظاهرون الطرق أثناء انطلاقهم في مسيرة بقلب المدينة وحملت إحدى اللافتات عبارة 'إنقاذ الديمقراطية'.

وقالت نعمة مازور ، 64 ، متقاعدة من مدينة هرتسليا: 'لست قلقة على نفسي ، بل على بناتي وأحفادي'.

وقالت لوكالة فرانس برس 'نريد ان تبقي اسرائيل ديمقراطية وليبرالية نحن قلقون جدا من ان تصبح ديكتاتورية'.

واضافت 'ليس هناك نصف ديمقراطية. نحن إما ديمقراطية أو ديكتاتورية. لا يوجد شيء بينهما.'

وقال ساغيف غولان، 46 عامًا، من تل أبيب، إن الحكومة 'تحاول تدمير الحقوق المدنية وحقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم وكل ما تمثله الديمقراطية نريد أن نظهر صوت الديمقراطية'.

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مظاهرات في أكثر من 100 بلدة ومدينة ، بما في ذلك حيفا والقدس وبئر السبع.

ومنذ أن أعلنت حكومة نتنياهو عن الإصلاحات في يناير، بعد أيام من توليها السلطة، جرت مظاهرات حاشدة بانتظام في جميع أنحاء إسرائيل.

واتهم معارضو الصفقة نتنياهو، التي تحاكم بتهمة الفساد التي تنكرها ، بمحاولة استخدام الإصلاحات لإلغاء الأحكام المحتملة ضده. وقد رفض رئيس الوزراء هذا الاتهام.

وأعرب الرئيس إسحاق هرتسوغ عن قلقه إزاء تعميق الخلاف في المجتمع الإسرائيلي ، وقدم حلا وسطا مقترحًا يوم الأربعاء ، لكن الحكومة رفضته على الفور.

وقال هرتسوغ: 'أي شخص يعتقد أن حربًا أهلية حقيقية ، بأرواح بشرية ، هو خط لا يمكننا الوصول إليه أبدًا ، وليس لديه فكرة عما يتحدث عنه'.

وقال زعماء أحزاب المعارضة في مؤتمر صحفي مشترك يوم الخميس إنهم يؤيدون مخطط هرتسوغ.

وقال رئيس الوزراء السابق يائير لابيد 'العرض ليس مثاليا.' 'لم يكن هذا ما أردناه ، لكنه حل وسط عادل يسمح لنا بالعيش معًا'.

يجادل الائتلاف الحاكم ، الذي يضم أحزابًا يهودية متشددة وأحزابًا يمينية متطرفة، بأن الإصلاحات المقترحة ضرورية لتصحيح اختلال توازن القوى بين الممثلين المنتخبين والمحكمة العليا في إسرائيل.