تعرف على أول حصيلة لـ قتلى زلزال سواحل الأكوادور

أفاد مرصد الزلازل بالأكوادور اليوم السبت، بأن زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل الأكوادور، وفقد 4 مواطنين حياتهم على أثره وعددا من الإصابات.

وقال المركز أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 17.12 بالتوقيت العالمي.

ويقع مركز الزلزال على بعد 59 كيلومترا من مدينة غواياكيل إحدى أكبر المدن في الإكوادور، وعلى عمق 80 كيلومترا.

وسجلت المدينة هزات ارتدادية بلغت قوتها 6.5 درجة على عمق 44 كيلومترا غرب الإكوادور، وشعر السكان بالزلزال في بعض أجزاء مقاطعة جواياس.

وقالت وسائل الإعلام المحلية "أنه في جواياكيل، أجبر الناس على النزول إلى الشوارع، وانقطعت الكهرباء عن بعض مناطق المدينة"، كما شعر السكان بالزلزال في مقاطعات أورو ولوس ريوس وازميرالدا.

وأفادت صحيفة "إلـ يونيفرسو"، عن تسجيل إصابات وأضرار في المباني والسيارات بسبب الزلزال الذي ضرب المدينة، وبحسب صحيفة "سيمانا" المحلية نقلا عن بيانات من رجال الإنقاذ، لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم.