أيمن الكاشف بعد تعادل الهلال: «دي متضيعش ياجدعان.. والكورة رجعت ملعب الأهلي»|فيديو

قال المعلق الرياضي ايمن الكاشف إن اليوم فتحت نافذة جديدة وطاقة نور لـ النادي الأهلي بعد تعادل فريق الهلال و صن داونز 1/1 في دوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وبحسب لوائح "الكاف"، الأهلي يكفيه فقط الوصول للنقطة العاشرة بالفوز على فريق الهلال في القاهرة بنتيجة 1/0 ليصعد الأهلي كثاني للمجموعة خلف فريق صن داونز.

وتابع أيمن الكاشف خلال لقائه مع "الإعلامي عمرو خليل"، في "برنامج من مصر"، المذاع عبر "فضائية cbc"، أن "الحدوتة اكتملت واحلوت انهاردة"، بعد هذا التعادل بين فريقي الهلال وصنداونز وبـ لغة كرة القدم "الكورة رجعت الآن ملعب الأهلي"، وعادات الأهلي بتقول ان الأهلي لن يفرط في الفرصة قائلا: "دي متضيعش يا جدعان"، وبعد أن ادارت المستديرة وجهها للنادي الأهلي وهذا يحدث في عالم كرة القدم وكلنا نرى ان هذا يحدث للفرق الكبيرة لكن المهم سرعة العودة والتماسك.

الأهلي والقطن الكاميروني



وأختتم أيمن الكاشف أن فوز الأهلي على القطن الكاميروني كانت نتيجته مهمة والأداء بهذا الشكل كان مهم وله فارق بشكل كبير لان نتيجة مباراة صن داونز اثرت بشكل كبير على النادي الأهلي والفوز بـ الأربعة كان له أهداف عديدة.