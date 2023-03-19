عبد المنعم سعيد: التغيرات الدولية جعلت تركيا تتحرك في المنطقة

قال الكاتب السياسي والمحلل الدكتور عبد المنعم سعيد، تعليقا على زيارة وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو للقاهرة وهي الأولى منذ 10 سنوات، إن التغيرات الدولية جعلت القوى العالمية الثلاث تبحث عن وجود قوي لها في المنطقة، وبالتالي هذا ما يحرك تركيا.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: ”هناك اتفاق عالمي على عقد انتخابات في ليبيا، والأمر يحتاج لحل عدد من العقبات”.



ولفت إلى أن مصر وتركيا يحتاجان كلاهما إلى استقرار سياسي في ليبيا، والبلدان لا يتحملان عدم الاستقرار.



وأكد، أن تركيا تريد إقامة السفارات، وعقد لقاءات على مستوى الرؤساء سريعا.

ووصل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السبت، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة هي الأولى من نوعها لمصر منذ أكثر من عقد.