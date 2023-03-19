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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أيمن الكاشف: لو محمد الشناوي سليم سيكون الحارس الأساسي في مباراة مالاوي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

قال المعلق الرياضي أيمن الكاشف إن أسماء جديدة انضمت لقائمة المنتخب المصري لمباراة مالاوي، ولكن يعتقد أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري سيعتمد على التشكيلة المعتادة، والكل متفق عليها.

 

وتابع أيمن الكاشف أن المفاجآت لن تتعدى مركز أو مركزين، متابعا أن محمد الشناوي إذا كان سليما بلا شك سيلعب مباراة مالاوي بشكل أساسي.

 

وأوضح أيمن الكاشف خلال لقائه مع "الإعلامي عمرو خليل"، في "برنامج من مصر"، المذاع عبر "فضائية cbc"، أن معايير اختيار الحراس مع المنتخب وفي المباريات الدولية مختلف عن الأندية أو اختياراتنا كجمهور.

 

أخطاء الحراس أمر طبيعي

 

واختتم أيمن الكاشف أن التقييم في المنتخب ليس بالقطعة أو بالمباراة ورأينا اليوم حارس فريق صنداونز والخطأ الفادح أمام الهلال ورأينا كورتوا حارس ريال مدريد فالكل لديه أخطاء.

محمد الشناوي المنتخب المصري روي فيتوريا الاعلامي عمرو خليل أيمن الكاشف

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