التعليم تكشف تفاصيل مبادرة شنطة عدة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي على هامش زيارته لإحدى المدارس التكنولوجية الخميس الماضي أطلق مبادرة «شنطة عدة» وتضم المبادرة عددا من الطلاب المتميزين المتخصصين في الإنشاءات المعمارية والديكور وأعمال البناء والنجارة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة والمذاع عبر قناة الاولى المصرية،:" الفكرة في المبادرة الجديدة هو تشجيع الطلاب على النزول لسوق العمل.

وأشار إلي أن الهدف أن يكون هناك خلق لفرص العمل من خلال أدوات يستخدمونها في مهن حرة، وتشجيع الطلاب الخريجين أن يكون لديهم أدوات يستخدمونها في أعمالهم الحرة.