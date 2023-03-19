وزير الخارجية الأسبق: تطور كبير في العلاقات المصرية التركية

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنه في يونيو 2011 التقى بـ أحمد داود اوغلو وزير الخارجية التركي في ذلك الوقت، مضيفا أن زيارة وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو للقاهرة هي ثاني زيارة لوزير خارجية تركي خلال تلك الفترة، ومن المؤكد أن هناك بداية مسار إيجابي.

وتابع العرابي أنه يجب ان يكون لدينا الإحساس دائما بأن هناك بعض الموضوعات التي تحتاج الوصول إلى توافق في الرأي، وهي موضوعات مهمة لا نستطيع أن نتجاهلها، خاصة بالمصالح المصرية والأمن القومي المصري وهذا المسار إيجابي.



وأوضح محمد العرابي خلال لقائه مع "الإعلامي عمرو خليل"، في "برنامج من مصر"، المذاع عبر "فضائية cbc"، أن العلاقات سابقا كانت تسير في مجالات أخرى مثل الاقتصادي والسياحة والتبادل التجاري وكلها كانت تسير في مسار طبيعي ولم تتأثر كثيرا.

السفارة المصرية في أنقرة

واختتم محمد العرابي أن السفارة المصرية في أنقرة والسفارة التركية في القاهرة على مستوى قائم بالأعمال، لكن يشغل الوظيفة العليا فيها دبلوماسي مصري بدرجة سفير فبالتالي عملية الارتقاء بالعلاقات من ناحية السفارات أمر ممكن انتظاره إلى أن تنجلي كل المشاكل.