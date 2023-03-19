عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الأسبق: تطور كبير في العلاقات المصرية التركية

محمد العرابي
محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنه في يونيو 2011 التقى بـ أحمد داود اوغلو وزير الخارجية التركي في ذلك الوقت، مضيفا أن زيارة وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو للقاهرة هي ثاني زيارة لوزير خارجية تركي خلال تلك الفترة، ومن المؤكد أن هناك بداية مسار إيجابي.

 

وتابع العرابي أنه يجب ان يكون لدينا الإحساس دائما بأن هناك بعض الموضوعات التي تحتاج الوصول إلى توافق في الرأي، وهي موضوعات مهمة لا نستطيع أن نتجاهلها، خاصة بالمصالح المصرية والأمن القومي المصري وهذا المسار إيجابي.


وأوضح محمد العرابي خلال لقائه مع "الإعلامي عمرو خليل"، في "برنامج من مصر"، المذاع عبر "فضائية cbc"، أن العلاقات سابقا كانت تسير في مجالات أخرى مثل الاقتصادي والسياحة والتبادل التجاري وكلها كانت تسير في مسار طبيعي ولم تتأثر كثيرا.

 

السفارة المصرية في أنقرة

 

واختتم محمد العرابي أن السفارة المصرية في أنقرة والسفارة التركية في القاهرة على مستوى قائم بالأعمال، لكن يشغل الوظيفة العليا فيها دبلوماسي مصري بدرجة سفير فبالتالي عملية الارتقاء بالعلاقات من ناحية السفارات أمر ممكن انتظاره إلى أن تنجلي كل المشاكل.

السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق الامن القومى المصرى مرو خليل السفارة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الهلال مع صن داونز

قبيل استحقاق شهادة الـ 18%.. هل يمكن تجديدها مرة أخرى؟| وهذه الهدية في انتظار أصحابها

دوري أبطال أفريقيا.. تحرك عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو .. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير

بعد طلاقها .. ياسمين رئيس تعيش قصة حب جديدة مع رجل أعمال .. خاص

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

رئيس وادي دجلة يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والهلال

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الهلال وصن داونز

ترشيحاتنا

المصري يصدم الأهلي ويرفض تأجيل مباراة كأس الرابطة.. فيديو

بنك ناصر يطرح شهادتين بأعلى فائدة في السوق.. قطاع الائتمان يكشف التفاصيل

إيلون ماسك: اعتقال ترامب سيجعله يكتسح الانتخابات

الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس شهر رمضان وتحذر من هذا الأمر

هاني حتحوت: فيريرا يقترب من الرحيل عن الزمالك

الذكرى الـ 13 لتوليه مشيخة الأزهر.. قصة حياة الإمام الطيب وأبرز مواقفه الإنسانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تقلبات الجو.. أطعمة تحمى جسمك من الإصابة بالزكام

ماهو مرض السكري الكاذب .. معلومات صادمة عنه

ملايين الأسماك ميتة على شواطئ أستراليا .. إلى ماذا تستعد الأرض ؟

بلاش تستفزي الفرعون في رمضان.. صور لـ ياسمين عز تصدم الجمهور|شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ