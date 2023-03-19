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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تحذيرية لاضطراب النوم

العلامات التحذيرية
العلامات التحذيرية لاضطراب النوم: ما أسباب ذلك؟ هل أنت في خط

اضطراب النوم هو حالة تؤثر على نوعية وكمية نومك، يمكن أن يؤثر اضطراب النوم على صحتك العامة وسلامتك ونوعية حياتك، يتعارض الحرمان من النوم مع قدرتك على القيادة بأمان ، كما أنه يزيد من مخاطر إصابتك بحالات صحية أخرى.

يواجه الجميع تقريبًا صعوبة في النوم في مرحلة ما من حياتهم لكن مشاكل النوم المزمنة والتعب المستمر أثناء النهار يمكن أن يشير إلى مرض أكثر خطورة. 

وبحسب ما نشره موقع بولد سكاى فإنه من الشائع أن يعاني الأشخاص من اضطرابات النوم ، ومن أكثر اضطرابات النوم شيوعًا الأرق، ومتلازمة تململ الساقين، وانقطاع النفس النومي، واضطراب النوم اليومي ، ومتلازمة كلاين ليفين ، والخدار ، من بين أمور أخرى .

 

ما هي العلامات التحذيرية لاضطراب النوم؟ يمكن وصف اضطرابات النوم بالعلامات التحذيرية التالية  :

التعب المستمر والتهيج أثناء النهار، على الرغم من الحصول على سبع أو ثماني ساعات من النوم كل ليلة من حين لآخر ، الاستيقاظ في منتصف الليل والبقاء مستيقظًا لعدة ساعات قيلولة نهارية متكررة وطويلة عدم القدرة على النوم خلال 30 دقيقة بشكل منتظم مشاكل التركيز

 

 ميل إلى النوم في أوقات غير مناسبة، عادةً أثناء مشاهدة التلفزيون أو القراءة الاستيقاظ مبكرا جدا في الصباح إذا كنت تشخر أو تتنفس أو تلهث بصوت عالٍ أثناء النوم رغبة ملحة لا تقاوم لتحريك ساقيك ، أو إحساس بالوخز أو الزحف في الساقين ، خاصةً في الليل خلال النهار ، تحتاج إلى منبه ، مثل الكافيين ، لتظل مستيقظًا.

 

 ما هي الأسباب المحتملة لاضطرابات النوم؟ من في عرضة للخطر؟

 

 أحيانًا يكون اضطراب النوم ناتجًا عن حالة طبية. والأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات هم أكثر عرضة للإصابة بها التهاب الأنف والجيوب الأنفية الربو السكرى مرض الشلل الرعاش ضغط دم مرتفع قلق الاكتئاب عادات النوم السيئة عوامل نمط الحياة ظروف عصيبة اختيارات النظام الغذائي علاجات اضطرابات النوم يعتمد علاج اضطرابات النوم على سبب الاضطراب وتشخيصه، العلاج السلوكي والأدوية الموصوفة هي بعض العلاجات المقترحة.

النظام الغذائي مشاكل النوم الكافيين الإكتئاب السكر اضطرابات التلفزيون مشاكل التركيز الاضطراب اضطرابات النوم تحذيرية مرض الشلل الرعاش شكل منتظم أكثر خطورة العلامات التحذيرية انقطاع النفس النومي علامات التحذير عادات النوم السيئة متلازمة تململ الساق ​​​​​​​health

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