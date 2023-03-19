ارتفاع عدد القتلى والمصابين في زلزال الإكوادور

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي الإكوادور وشمال بيرو، ما ألحق أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

وضرب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته 6.8 درجة، على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.

وقالت السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو على "تويتر": "ما زلنا في المنطقة للتحقق من الأضرار التي سببها الزلزال هذا الصباح. أريد أن أؤكد أنني معكم وأعبر عن تضامني والتزامي تجاه الضحايا".

وقالت هيئة الإعلام بالرئاسة إن الزلزال أسفر أيضا عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من 380 مصابا، أغلبهم في إقليم الأورو.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمذيعي قناة تلفزيونية أثناء حدوث الزلزال.

وشعر الإعلاميون باهتزاز الأرض من تحتهم ما تسبب في انقطاع البث، وتسبب الزلزال في ذعر على الهواء للمذيعين الذين حاولوا الهرب قبل انقطاع البث.

