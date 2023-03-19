محمد صلاح يخسر 328 مليون جنيه من قيمته التسويقية

شهدت القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تراجعا جديدا.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فإن القيمة التسويقية لنجم ليفربول محمد صلاح انخفضت 10 ملايين يورو "أي ما يعادل 328 مليون جنيه مصري"، لتصبح قيمته التسويقية 70 مليون يورو.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية للنجم المصري محمد صلاح كانت 150 مليون يورو، في عام 2019.

كان محمد صلاح انضم إلى ليفربول الإنجليزي في عام 2017، قادما من نادي روما الإيطالي.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم:

وخاض محمد صلاح 39 لقاءً هذا الموسم في مختلف البطولات، وسجل 22 هدفا.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى صيف 2025.