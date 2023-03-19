أول هاتريك.. كهربا يسجل ويصنع 10 أهداف بقميص النادي الأهلي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع نظيره الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة، بينما يستضيف صنداونز فريق القطن الكاميروني في الجولة ذاتها بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

وقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في وقت سابق إقامة المباراة الأخيرة بدور المجموعات بين الأهلي والهلال السوداني، يوم الجمعة 31 مارس الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.

وقاد محمود عبد المنعم كهربا النادي الأهلي لاكتساح فريق القطن الكاميروني برباعية نظيفة ونجح اللاعب فى تسجيل أول هاتريك له.

كهربا منذ عودته إلي النادي الأهلي ساهم بـ 10 أهداف بعدما خاض 10 مباريات سجل خلالها 7 أهداف و قدم 3 تمريرات حاسمة والتي جاءت على النحو التالي:



سجل كهربا هدفا في شباك فريق سموحة بكأس مصر وساهم فى صنع 2 أسست

أمام الزمالك فى الدوري الممتاز نجح كهربا فى تسجيل هدفا

وصنع كهربا هدفا أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بكأس العالم للأندية فى المغرب

وصنع كهربا اسيست أمام فريق سياتل سوندرز الأمريكي وأسيست آخر أمام ريال مدريد الاسباني فى مونديال الأندية

أحرز كهربا هدفا فى مباراة الأهلي و أسوان بالدوري الممتاز وسجل هدفا فى شباك الداخلية فى المسابقة ذاتها.

كهربا صنع 2 اسيست فى مباراتي الأهلي امام ماميلودي صن داونز فى القاهرة وبريتوريا فى دورى أبطال أفريقيا.

تألق كهربا فى مباراة الأهلي والقطن الكاميروني وسجل هاتريك أهداف .

سيناريوهات تأهل الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا

ويحتاج الأهلي للفوز فى لقاء الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني لضمان التأهل لربع النهائي، سواء بهدف نظيف أو هدفين أو أكثر.

وذلك بشرط أن تصبح نتيجة الفوز بفارق هدفين للأهلي فى حال استقبال الأهلي أهدافا فى مباراة الجولة الأخيرة، مثلا بنتيجة 3 / 1 أو 4 / 2، وهكذا لأنه مع فوز الأهلي سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة فى نتيجة مباراتي الأهلي والهلال بالقاهرة والسودان.

يذكر أن الهلال فاز بهدف نظيف على الأهلي فى موقعة الخرطوم، لذلك فإن الأهلي يحتاج للفوز بأى نتيجة دون استقبال أهداف فى مرماه أو الفوز بفارق هدفين إذا ما استقبل أهدافا، ووقتها سيستفيد الأهلي من فارق الأهداف حال التساوى فى المواجهات المباشرة.

وإذا ما انتهت موقعة الجولة السادسة بفوز الأهلي بهدف نظيف، لاسيما أن الفريقين متساويان حتى الآن فى فارق الأهداف التى سجلاها واستقبلتها شباكهما، يمنح ذلك الفوز فى المواجهة الأخيرة الأهلي أفضلية فى فارق الأهداف حال التساوي فى المواجهات المباشرة.