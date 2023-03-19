مخالفا جميع الشرائع.. إحالة أوراق متهم للمفتي بعد اعتدائه جنسيا على والدته

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم "ك. م. ع"، سائق، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، عقب ثبوت تعديه على والدته المجنى عليها "خ. إ. خ"، تحت تهديد السلاح الأبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوى، رئيس المحكمة.

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 21949 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ يفيد بقيام المتهم بالتعد على والدته بمحل سكنهم تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال تواجد المجنى عليها "خ. إ. خ"، 68 سنة، ربة منزل، بالشقة محل سكنها، وعقب إعداد الطعام للمتهم "م. م. ع"، سائق، نجلها، وبعد توجهها إلى غرفتها للراحة بعد عناء اليوم، فوجئت بالمتهم يدلف إلى حجرتها حاملا فى يده سلاحا أبيض “سكين”، بعد أن أحكم غلق أبواب ونوافذ المسكن، وقام بإطفاء المصابيح، متوجها إلى والدته لإقامه علاقة غير شرعية معها، واعترضت على ذلك فأشهر المتهم السكينة فى وجهها مهددا إياها وتعدى عليها بالقوة، وتركها بعد أن هددها بالقتل فى حال إخبار أحد بذلك.

فقامت بتحرير محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وبعرض الواقعة على النيابة، كشف تقرير الطب الشرعى للمتهم أنه يتعاطى مخدر الحشيش، وأن المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون.

ولذلك بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته، التى حددت دور الانعقاد للنطق بالحكم.