عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مخالفا جميع الشرائع.. إحالة أوراق متهم للمفتي بعد اعتدائه جنسيا على والدته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم "ك. م. ع"، سائق، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، عقب ثبوت تعديه على والدته المجنى عليها "خ. إ. خ"، تحت تهديد السلاح الأبيض. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوى، رئيس المحكمة.

محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات لإزالة المخالفات والإشغالات

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 21949 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ يفيد بقيام المتهم بالتعد على والدته بمحل سكنهم تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال تواجد المجنى عليها "خ. إ. خ"، 68 سنة، ربة منزل، بالشقة محل سكنها، وعقب إعداد الطعام للمتهم "م. م. ع"، سائق، نجلها، وبعد توجهها إلى غرفتها للراحة بعد عناء اليوم، فوجئت بالمتهم يدلف إلى حجرتها حاملا فى يده سلاحا أبيض “سكين”، بعد أن أحكم غلق أبواب ونوافذ المسكن، وقام بإطفاء المصابيح، متوجها إلى والدته لإقامه علاقة غير شرعية معها، واعترضت على ذلك فأشهر المتهم السكينة فى وجهها مهددا إياها وتعدى عليها بالقوة، وتركها بعد أن هددها بالقتل فى حال إخبار أحد بذلك.

عقب سطوع الشمس.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

 فقامت بتحرير محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وبعرض الواقعة على النيابة، كشف تقرير الطب الشرعى للمتهم أنه يتعاطى مخدر الحشيش، وأن المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون.

ولذلك بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته، التى حددت دور الانعقاد للنطق بالحكم.

الاسكندرية الطب الشرعى مديرية امن الاسكندرية محافظ الاسكندرية الأجهزة الامنية جنايات الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

الأوقاف تزف خبرًا سارًا حول صلاة التراويح بمسجد الحسين|تفاصيل

ترشيحاتنا

فرصة ذهبية للأهلي.. ماذا قالت صحف السودان عن تعادل الهلال مع صن داونز؟

بيان عاجل لمجموعة السبع بشأن تقاعس مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية

مصر تطلق المرحلة الجديدة من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أول هاتريك.. كهربا يسجل ويصنع 10 أهداف بقميص النادي الأهلي

صندوق تحيا مصر يوفر 200 طن مواد غذائية جافة لصالح 20 ألف أسرة في سوهاج

القباج: التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تؤدى مناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها.. صور

بسبب صورة.. ثعبان كاد ينهي حياة رجل في أستراليا | تفاصيل

احضن الدب| وكالة أمريكية تعلن عن وظيفة براتب مجز

أزمة تسهيلات التصوير تثير الجدل في ندوة الاقتصاد وعلاقته بالسينما بمهرجان الإسماعيلية

فيديو

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ