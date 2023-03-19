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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض «دكان الفرحة» يفتح أبوابه لرعاية 2000 أسرة في سوهاج |شاهد

صدى البلد

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج معرض دكان الفرحة الذي ينظمه صندوق تحيا مصر بالمحافظة على مدار يومين ويوفر 20 ألف قطعة ملابس لصالح 2000 أسرة  أولى بالرعاية بالتعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل وبنك الكساء المصري ضمن أكبر حملة كساء أطلقها الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية لتوفير  2 مليون قطعة ملابس لنحو مليون مواطن .


يأتي ذلك ضمن فعاليات قافلة الحماية الاجتماعية التي ينفذها الصندوق في المحافظة استعدادالشهر رمضان المعظم وتضمنت تنظيم المعرض وتوفير 214 طنا من المواد الغذائية الجافة واللحوم والدواجن والخضروات ومنتجات الألبان لصالح 20 ألف أسرة وتنفيذا لحملة أبواب الخير لإفطار 60 ألف صائم على مدار شهر رمضان المعظم 


ودشن الصندوق مبادرة دكان الفرحة في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.


ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 350 ألف مواطن. 

 

أبناء السجينات وذوي الهمم


وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.

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صندوق تحيا مصر معرض دكان الفرحة سوهاج اللواء طارق الفقي مصر

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