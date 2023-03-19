معرض «دكان الفرحة» يفتح أبوابه لرعاية 2000 أسرة في سوهاج |شاهد

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج معرض دكان الفرحة الذي ينظمه صندوق تحيا مصر بالمحافظة على مدار يومين ويوفر 20 ألف قطعة ملابس لصالح 2000 أسرة أولى بالرعاية بالتعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل وبنك الكساء المصري ضمن أكبر حملة كساء أطلقها الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية لتوفير 2 مليون قطعة ملابس لنحو مليون مواطن .



يأتي ذلك ضمن فعاليات قافلة الحماية الاجتماعية التي ينفذها الصندوق في المحافظة استعدادالشهر رمضان المعظم وتضمنت تنظيم المعرض وتوفير 214 طنا من المواد الغذائية الجافة واللحوم والدواجن والخضروات ومنتجات الألبان لصالح 20 ألف أسرة وتنفيذا لحملة أبواب الخير لإفطار 60 ألف صائم على مدار شهر رمضان المعظم



ودشن الصندوق مبادرة دكان الفرحة في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.



ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 350 ألف مواطن.

أبناء السجينات وذوي الهمم



وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.

334928803_1209457489704785_7853173411704130093_n

335433647_608789397327934_2187493746045998686_n

335573309_1026599848747855_8705403451670022433_n