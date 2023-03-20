مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 مارس 2023.. و10 تتحقق لمن حافظ عليها

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 مارس 2023، بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر شعبان.

وتستطلع دار الإفتاء مساء غدٍ الثلاثاء هلال شهر رمضان 1444 هجريا، والذي يوافق بالحسابات الفلكية يوم الخميس المقبل كأول أيام الشهر المبارك.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين

تعد الصّلاة أهمّ أعمال الجوارح، وهي كذلك عمود الإسلام، وإقامتها فرض عين على كلّ مسّلم ومسّلمة بلغ سنّ التّكليف الشرعيّة المعتبرة، وذلك بإنزال المنيّ للذكر العاقل أو ما يقوم مقامه، ومجيء الحيض للأنثى العاقلة أو ما يقوم مقامه، وقد دلّ على فرضيتها القرآن الكريم والسّنة النبويّة وإجماع المسلمين؛ حيث قال الله – تعالى-: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، وكتابًا أي: مكتوبًا، مفروضًا.

وجاءت مواقيت الصلاة بالقاهرة كالتالي:

الفجْر ٤:٣٣ ص

الشروق ٥:٥٩ ص

الظُّهْر ١٢:٠٣ م

العَصر ٣:٣٠ م

المَغرب ٦:٠٦ م

العِشاء ٧:٢٤ م

وجاءت مواقيت الصلاة بالإسكندرية كالتالي:

الفجْر ٤:٣٧ ص

الشروق ٦:٠٥ ص

الظُّهْر ١٢:٠٨ م

العَصر ٣:٣٥ م

المَغرب ٦:١١ م

العِشاء ٧:٣٠ م

وجاءت مواقيت الصلاة بالمنصورة كالتالي:

الفجْر ٤:٣١ ص

الشروق ٥:٥٩ ص

الظُّهْر ١٢:٠٢ م

العَصر ٣:٢٩ م

المَغرب ٦:٠٦ م

العِشاء ٧:٢٤ م



وجاءت مواقيت الصلاة بالغربية كالتالي:

الفجْر ٤:٣٣ ص

الشروق ٦:٠٠ ص

الظُّهْر ١٢:٠٤ م

العَصر ٣:٣١ م

المَغرب ٦:٠٧ م

العِشاء ٧:٢٥ م

الصلاة معناها وفضلها

الصّلاة في اللغة يرتبط بتعريفها في الاصطلاح؛ وبيان ذلك فيما يأتي: الصّلاة في اللغة: أصلها الصّاد واللام والحرف المعتل، وتدلّ على معنيين؛ الأوّل: الاكتواء بالنّار وما شابهها من الحُمى، فيُقال مثلًا: صلى فلانُ العودَ بالنّار، والصِّلاء هو ما تُشعلُ به النّار وتوقد، والثّاني: جنس من العبادات، وهو الدّعاء، ومنه قول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم-: « إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعامٍ فلْيُجِبْ، فإن كان مفطرًا فلْيأكلْ، وإنْ كان صائمًا فلْيُصَلِّ»، والمُراد بقول: إن كان صائمًا فليُصَلِّ؛ أي: فليقم بالدّعاء لمن دعاه لتناول الطعام.

والصّلاة في الاصطلاح الشرعيّ: هي عبادة فرضها الله -سبحانه وتعالى- على المسلمين، حيث يؤدّيها العبد المكلّف بأقوالٍ وأفعالٍ مخصوصةٍ مُحدَّدةٍ بشكلٍ منضبطٍ، وتُفتَتَح بالتّكبير، وتُختَتَم بالتسّليم، وسُمِّيت بالصّلاة لأنّها تشتمل على الدّعاء والإخبات إلى الله؛ إذ إنّ الصّلاة في حقيقتها وأصل معناها هي اسم لكلّ دعاء.

فضل الصلاة على وقتها

1- نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا.

2- محو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله – تعالى- ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.

3- أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله.

4- يرفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده.

5- تُدخل الصلاة المسلم الجنّة، برفقة الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-.

6- عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- انتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى.

7- سبب في استقامة العبد على أوامر الله تعالى، حيث تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ قال اللَّه – تعالى-: «وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْـمُنكَرِ».

8- أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

9- يُعدّ المسلم في صلاةٍ حتى يرجع إذا تطهّر، وخرج إليها.

10- يُعدّ المُصلّي في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، وتبقى الملائكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من مُصلّاه.

الفئات التي تسقط عنها الصلاة

يُعفى من الصّلاة الصغير ذكرًا أو أنثى حتى يصلا سنّ التّكليف، وتسقط الصّلاة عن المجنون حتى يعقل، كما تسقط عن المرأة مدّة حيضها ونفاسها؛ فلا تجب عليها أداءً ولا قضاءً، ولا حرج على النائم حتى يفيق، ولكن تجب الصّلاة بحقّه قضاءً، ومثله النّاسي.