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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادي الجديد: مد فترة التقديم لمسابقة الأولمبياد المصرى للمعلوماتية

وكيل التعليم
وكيل التعليم

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد عن مد فترة التسجيل بمسابقة ( الأولمبياد المصرى للمعلوماتية ) بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالحرص على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة التى يشهدها العالم.

 وأكد مدير التعليم بالمحافظة، أن الاختبارات تعقد بمقر مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس وجرى تشكيل لجان للإشراف على المسابقة، وللتسجيل والمشاركة يجب التوجه لمسئول التطوير بالمدرسة التابع لها الطالب الراغب فى الاشتراك.

وأشار إلى أن جميع المراحل لها حق المشاركة (ابتدائي - اعدادي - ثانوي)،  وعلى كل طالب الاحتفاظ بكود الاختبار الخاص به عند التسجيل وحال حدوث أى مشكلة يحق للمشرف فتح الاختبار مرة أخرى، وآخر موعد للتسجيل على الموقع الإلكترونى 6 أبريل 2023.

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من جانب آخر شارك مدير مدرسة المروة الابتدائية بالخارجة  تلاميذ الصفوف الأولى فعاليات يوم التسوق السنوى الذى جرى تنظيمه تحت رعاية المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم، ووصفى حسن مدير عام الإدارة التعليمية بالخارجة وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى ومدير مرحلة التعليم الابتدائى بالقطاع والذى تضمن عدة فعاليات مبهجة احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك، وقام التلاميذ بتنظيم منافذ مصغرة للبيع والشراء لمنتجات رمضان.

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