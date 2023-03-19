عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قوافل تعليمية لطلاب المناطق النائية بالوادي الجديد

وكيل التعليم
وكيل التعليم

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ برنامج القوافل التعليمية بإدارة الداخلة التعليمية، والمنفذ لدعم طلاب المحافظة وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، لتشجيعهم على الإستذكار الجيد وطرح الأفكار البناءة للوصول إلى النجاح التفوق.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لدعم قرى الريف المصرى، وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

ووجه وكيل التعليم الشكر والتقدير للقائمين على القوافل التعليمية لجهدهم المبذول فى تقديم الدعم للطلاب متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

فى سياق متصل، أجرى وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية، وشملت الجولة تفقد الفصول الدراسية والورش والمعامل المختلفة والتى جرى تجهيزها بأحدث الأجهزة لخدمة طلاب المدرسة. 

يوم المرأة وعيد الأم.. قوافل ولقاءات ثقافية بموط والخارجة في الوادي الجديد

وناقش مدير التعليم بالمحافظة طلاب المدرسة حول المنهج الدراسى والخدمة التعليمية المقدمة بالمدرسة والتى تعد أول مدرسة تكنولوجية بالمحافظة، وأثنى على حسن سير العمل وإنتظام العملية التعليمية ومالمسه من التعاون الجاد والمثمر لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

الوادى الجديد التكنولوجيا التطبيقية العملية التعليمية مصري التعليم منظومة العمل المناطق النائية قرى الريف المصرى طلاب المدرس محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المختلفة إدارة الخارجة التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

قبل شهر رمضان| الأرصاد تحذر المواطنين وتفجر مفاجأة عن حالة الطقس المتوقعة

الزوجة وقفت ناضورجية لـ عشيقها.. حكاية ربة المنزل والحلاق في الجيزة

ضحية مدير أشهر فرع للمأكولات: نشر صور جسدي بحساب سهير المليجي

موضوعات متعلقة

تكريم نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لحصوله على لقب الطبيب المثالي

ترشيحاتنا

أخبار الفن| إلهام شاهين تؤدي العمرة.. بكاء رضوى الشربيني.. جنات تلجأ للقضاء

محامي ايراني: حادث حرق الجيش الأوكراني للقرآن الكريم مظهر للسلوك العدواني المتعمد

النائب محمد أبو العينين يوافق على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصه

الأهلي يخاطب وزير الداخلية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام الهلال

البنك المركزي يتيح للأم إمكانية فتح حسابات بأسماء أولادها القصر

البيت الأبيض يعلق على تقارير حول اعتقال محتمل لـ دونالد ترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

براءة هبة قطب .. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من تخزين الفراخ واللحوم أطول من هذه الفترة.. 10 صور وضعت رانيا يوسف في مأزق

شرطي هندي يتسلق حافلة لإنقاذ طائر |شاهد

فساتين لافتة.. شيري عادل تثير الجدل رفقة زوجها من شهر العسل |شاهد

فيديو

بطولة مصطفى خاطر.. قصة مسلسل كشف مستعجل قبل عرضه في رمضان |فيديوجراف

كيلو ذهب مهرا ومليار يورو مؤخرا.. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير|فيديوجراف

بعد الحلق النجفة.. أحلام في مرمى الانتقادات بعد ارتدائها باروكة مصنوعة من الألماس

حافظ على مدخراتك.. بديل شهادة الـ18% في بنك مصر والأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ