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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تعرضه للانتقادات.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "تحت الوصاية" |فيديو

منى زكي
منى زكي

طرحت شركة "ميديا هب"، البرومو الرسمي لمسلسل "تحت الوصاية" للنجمة منى زكي والتي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

https://www.instagram.com/reel/Cp-TL-wIeLL/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

وكانت الفنانة منى زكي تلقت الانتقادات خلال الفترة الماضية، حيث لم يبدِ الجمهور إعجابهم باللوك التي ظهرت به خلال البوستر.

منى زكي

قامت الفنانة منى زكي، بتصوير مشاهد مسلسل “تحت الوصاية” على متن مركب داخل البحر لمدة أسبوع في القصير.  

وعلم موقع “صدى البلد” أن منى زكي، لديها مركب صيد قد ورثتها عن زوجها، وتقوم بتوريد الجمبري والأسماك للمحلات.

تحت الوصاية

مسلسل “تحت الوصاية” يشارك في بطولته مع منى زكي كل من  نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين.

تحت الوصاية من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون من 15 حلقة.

أماكن تصوير تحت الوصاية

تدور أغلب الأحداث في محافظة دمياط، وبعض المشاهد تم تصويرها في الإسكندرية والقصير.

أثار البوستر الرسمي لمسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، ونال البوستر انتقاد عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا بعد ظهور منى زكى على البوستر بالحجاب.

وفى أول تعليق للفنانة منى زكى كتبت عبر حسابها بتطبيق انستجرام: "صباح الخير أيها الغافل عن ما ليس لك، المتغافل عن السوء، التارك ما لا يعنيك، المكتفي كأنك غني، المتقلب، بين الصدق. والصمت، الحذر عند الكلام، الزاهد في شهوتي الريموت والكي بورد، سلام عليك حيث کنت، يا من ندر وجودك".

منى زكى تحت الوصاية البرومو الرسمي لمسلسل تحت الوصاية

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