الأقصر .. اختتام فعاليات الدورة التدريبية لمهارات التوظيف

شهد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، ختام فعاليات الدورة التدريبية لمهارات التوظيف، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.



وتهدف الدورة التدريبية لمهارات التوظيف، إلى إتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل.

وسلم الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، الشهادات للطلاب الذين اجتازوا الدورة التدريبية، بحضور اللواء سيد جامع، مساعد مدير أمن السويس الأسبق، والأستاذ هشام عبدالستار، مدير عام الشئون التنفيذية بمدرية التربية والتعليم بالأقصر ، والأستاذ نصر محمد فرغلي، مدير عام العلاقات العامة بمدرية التربية والتعليم.



وجرى إنشاء المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في جامعة الأقصر وفقًا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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