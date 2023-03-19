للأطباء البشريين والممرضين..اعرف هتقبض كام بعد زيادة بدل مخاطر المهن الطبية

تعمل الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم في الفترة الراهنة، وذلك بعد مرور أكثر من عام على الحرب الروسية الأوكرانية.

الأطباء

زيادة بدل مخاطر المهن الطبية

ووافق مجلس النواب خلال الجلسه العامة اليوم، والتي ترأسها المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة العاشرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

ووافق أيضًا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملهم.

وتناولت المادة العاشر مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة كما تتم مضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

وبموجب الفقرة الثانية من المادة ذاتها يتم استبدال نص المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بما يضمن زيادة "بدل مخاطر المهن الطبية" الذى يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون.

مخاطر المهن الطبية

اعرف كم قيمة زيادة بدل الأطباء

وجاءت الزيادات بحسب التخصصات المختلفة للعاملين بالمنظومة الطبية كالتالي:

1700 جنيه للأطباء البشريين.

1300 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعي.

1200 جنيه لأخصائى التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقية.

1100جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

وقال الدكتور خالد آمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطين، والأطباء لديهم حياتهم أيضًا، لذلك اتجهت الدولة إلى رفع قيمة بدل مخاطر المهن الطبية، يس للطبيب البشري فقط، بل لكل العاملين في المجال الطبي بالكامل،، لافتا: شباب الأطباء في احتياج شديد لتلك الزيادة، فراتب الطبيب حديث التخرج 3500 جنيه شهريًا، وهذا الراتب يحتوي على البدلات، وفي ظل تلك الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم وليست مصر فقط، أي زيادة مرحب بها.

وأكد آمين - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الزيادة طالت أيضًا النبطشيات، حيث أن نبطشية الطبيب النهارية كانت بـ 40 جنيها فقط، وأصبحت بـ80، والليلية كانت بـ60 جنيها، وأصبحت بـ120، مضيفا: "بدل الأطباء بعد تلك الزيادة سيرتفع بقيمة 500 جنيه، حتى وأن كانت هذه النسبة بسيطة، ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح، فنحن نعاني من مشكلة وراثية وهي جداول الأجور، وهي منذ فترة الستينات، وليست وليدة اللحظة، فالطبيب الشاب الآن يعاني ولذلك يبحث عن السفر إلى الخارج".

واختتم أن التعليم الطبي للأطباء الشباب أصبح في العام الواحد يكلفه 12 ألف جنيه، وهذه تكلفة كبيرة، مشيرًا إلى أن "بدل مخاطر المهن الطبية يتم صرفه شهريًا مع الراتب من قبل جهة العمل، فوزارة الصحة والسكان تقوم بصرفه ومعظم الجامعات تقوم بصرفه أيضًا، والنقابة ليس لها علاقة به، وهناك عدد قليل من الجامعات تمتنع عن صرفه، وبالرغم من أن وزارة المالية أكدت أنها تورد هذا البدل إلى جميع الجامعات".