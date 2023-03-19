عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة مهندسين للنيابة بتهمة تسهيل البناء علي أراضي زراعية وأملاك دولة بقنا

صدى البلد

أحال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اثنين من مهندسي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وفني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية الأشراف والمشرف الزراعي بالوحدة الزراعية ناحية الأشراف الشرقية للنيابة العامة وذلك على خلفية إهمالهم وتقصيرهم في أداء عملهم وواجباتهم الوظيفه، مخالفين بذلك القوانين واللوائح المعمول بها.
 

إغلاق وتشميع 10 منشآت طبية بمدينة قنا

محافظ قنا يناقش تيسير إجراءات تصدير منتجات مصانع المنطقة الحرة العامة بقفط

 

وقال محافظ قنا ، إن المحالين للتحقيق أصدروا تراخيص بناء لأراضي زراعية وأملاك دولة وخارج الحيز العمرانى ما أسفر بالمساس بمصلحة الدولة بالمخالفة للقانون. 
 

وتابع محافظ قنا: لن يسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، و أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه وأشكاله.
 

وأكد محافظ قنا، إزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة فى المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والدقيقة ضد المخالفين.

 

قنا الأراضى الزراعية املاك الدولة وزارة التنمية المحلية مجلس الوزراء مهندسي الإدارة الهندسية الوحدة المحلية لقرية الأشراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

مفاجأة.. إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

قبلة جريئة من قصي خولي لـ نادين نجيم تشعل السوشيال ميديا

بطلة موضوع عائلي.. وفاة الفنانة لبنى محمود وتشييع الجنازة غدا

لمجاورة الثنائي الذهبي| أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى عملاق أوروبا

موضوعات متعلقة

الأم المثالية.. مريم شاوول كافحت 17 عاما بعد وفاة زوجها بماكينة خياطة وتربية الماشية

بيتاجر مع ربنا.. بيتر يتطوع مجاناً لنقل مرضى الأورام بسيارته لمستشفيات قنا والأقصر|شاهد

ترشيحاتنا

رئيس فيزا العالمية: فقدنا 5% من الإيرادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

قاعدة على قلبك.. لمن وجهت ياسمين عز رسالتها الأخيرة قبل رمضان|فيديو

الصحة العالمية تطالب الصين بنشر جميع البيانات المتعلقة بـ فيروس كورونا

نجما الأهلي والهلال تحت تهديد كاف قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

مسلسلات رمضان 2023..أمينة خليل تحارب ملل الزوج في الهرشة السابعة|قنوات عرضه

12 لاعبا.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن الراحلين من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تلوموني في حب مصر..بلوجر سعودي يذهل بتصرفات المصريين المفأجاة

طريقة عمل الفول فى المنزل لسحور رمضان

تريند رقم 1 بعد أزمة حواحبها ...10 اطلالات ل منى زكى تثير الجدل

انهارت في البكاء .. إطلالات أثارت ضجة لرضوى الشربيني

فيديو

سوق الكانتو والكتيبة 101.. القائمة الكاملة وأجمل مسلسلات رمضان 2023|فيديوجراف

الطقس أول أيام رمضان.. درجات الحرارة المتوقعة وتحذير من الأرصاد| تغطية خاصة

بطولة مصطفى خاطر.. قصة مسلسل كشف مستعجل قبل عرضه في رمضان |فيديوجراف

مهرها كيلو ذهب والمؤخر مليار يورو.. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ