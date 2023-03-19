إحالة مهندسين للنيابة بتهمة تسهيل البناء علي أراضي زراعية وأملاك دولة بقنا

أحال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اثنين من مهندسي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وفني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية الأشراف والمشرف الزراعي بالوحدة الزراعية ناحية الأشراف الشرقية للنيابة العامة وذلك على خلفية إهمالهم وتقصيرهم في أداء عملهم وواجباتهم الوظيفه، مخالفين بذلك القوانين واللوائح المعمول بها.



وقال محافظ قنا ، إن المحالين للتحقيق أصدروا تراخيص بناء لأراضي زراعية وأملاك دولة وخارج الحيز العمرانى ما أسفر بالمساس بمصلحة الدولة بالمخالفة للقانون.



وتابع محافظ قنا: لن يسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، و أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه وأشكاله.



وأكد محافظ قنا، إزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة فى المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والدقيقة ضد المخالفين.