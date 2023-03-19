مؤشرات أسواق المال العربية خلال تعاملات الأسبوع..مكاسب للبورصة السعودية والمصرية والقطرية تتراجع

تباين مؤشرات أسواق المال العربية خلال مستهل تعاملات الأسبوع..

سوق الأسهم السعودي يسجل أكبر مكاسب له خلال 2023

ارتفاع جماعي للمؤشرات الكويتية عند الإغلاق

تباين مؤشرات بورصة مصر



تراجع السبولة في بورصة قطر

سيطر اللون الأحمر علي أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد .

ونستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، فيما سوقا دبي و أبوظبي إجازة أسبوعية اليوم ويستأنفوا تداولاتهم غدا الاثنين.





سوق الأسهم السعودي يسجل أكبر مكاسب له خلال 2023

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد بارتفاع ملحوظ، ليعاود ارتفاعه بعد 5 جلسات من التراجع، مسجلا أعلى مكاسب في عام 2023، وسط صعود جماعي للقطاعات الكبرى.



وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 1.82%، وهي أعلى ارتفاع للمؤشر منذ جلسة 13 ديسمبر / كانون الأول 2022، مضيفا 181.08 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 10,157.73 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 3.4 مليار ريال، مقابل 7.66 مليار ريال، وصعدت الكميات إلى نحو 118 مليون سهم، مقارنة بـ 231.19 مليون سهم تم التداول عليها بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات بقيادة قطاع البنوك الذي صعد 3.2%، وأغلق قطاع المواد الأساسية مرتفعا 1.78%، وصعد قطاع الطاقة 0.54%، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعا نسبته 0.3%.

واقتصرت التراجعات على 4 قطاعات تصدرها النقل بنسبة ارتفاع بلغت 0.36%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.13%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 155 سهما، تصدرها سهم "ثمار" بارتفاع 9.95%، واقتصرت قائمة الخسائر على 55سهما بصدارة "الحفر العربية" الذي هبط 4.49%.

وسجل سهم "الراجحي" أعلى قيم تداول، بنحو 247.7 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات من نصيب سهم "أمريكانا" بكمية بلغت 22.48 مليون سهم.

وشهد السوق الموازي أداء سلبيا، بنهاية جلسة اليوم الأحد، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.18%، بما يعادل 34.59 نقطة، هبطت به إلى مستوى 18,977.13 نقطة.

وتصدر "جروب فايف" قائمة الأسهم المتراجعة بعد هبوطه 9.04%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "بلدي" بارتفاع نسبته 29.89%.



ارتفاع جماعي للمؤشرات الكويتية عند الإغلاق

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع جماعي؛ بدعم نمو 9 قطاعات يتقدمها التأمين.

سجل مؤشر السوق الرئيسي نمواً نسبته 0.37%، وارتفع "الرئيسي 50" و"العام" بنسبة 0.31% و0.23% على التوالي، كما زاد "الأول" 0.20% عن مستوى الخميس الماضي.

بلغت قيمة التداول في البورصة الكويتية 31.89 مليون دينار، وزعت على 104.54 مليون سهم، بتنفيذ 6.63 ألف صفقة.

تلقت الجلسة دعماً جراء ارتفاع 9 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنحو 2.51%، بينما تراجعت 4 قطاعات أخرى في مقدمتها التكنولوجيا بـ4.76%.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم سهم "مراكز" القائمة الخضراء بـ 14.23%، بينما جاء "الصناعات الوطنية" على رأس التراجعات بـ9.57%.

وبشأن الأنشط تداولاً، جاء سهم "أعيان" المرتفع 3.15% على رأس الكميات بـ 12.13 مليون سهم، بينما تصدر "بيتك" السيولة بقيمة 9.53 مليون دينار، بارتفاع 0.12%.



البورصة المصرية تغلق على تباين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.6 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 954.4 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.7 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16 في المئة ليصل إلى مستوى 14681.12نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.15 في المئة مسجلًا مستوى 2588.16 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.79في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 3844.63 نقطة.



مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,897.00 بارتفاع قدره 0.01 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 656.09 بانخفاض قدره 1.41 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونًا و607 آلاف و466 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 338 ألفًا و900 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 42 صفقة.

أسهم الخدمات والمالي تتراجع بمؤشر مسقط جلسة الأحد

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط "مسقط 30" تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، متراجعاً 0.32 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4871.82 نقطة، خاسراً 15.84 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر العام بتراجع القطاعين الخدمات والمالي، وهبط الأول 0.89 بالمائة، مع تقدم سهم شل العمانية على المتراجعين اليوم بنسبة 9.78 بالمائة، وتراجع الباطنة للطاقة بنسبة 8.57 بالمائة.

وانخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.36 بالمائة؛ بضغط الوطني العماني المتراجع بنسبة 3.64 بالمائة، وتراجع الدولية للاستثمارات بنسبة 3.57 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، انفرد مؤشر قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 0.12 بالمائة، مع صدارة الأسماك العمانية للرابحين اليوم بنسبة 5.88 بالمائة، وارتفع المها للسيراميك بنسبة 1.46 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 7.03 مليون سهم، مقابل 28.33 مليون سهم بالجلسة الماضية.

وتراجعت قيمة التداولات إلى 2.05 مليون ريال، مقارنة بنحو 7.97 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم أبراج لخدمات الطاقة الأسهم النشطة حجماً وقيمةً ليومه الثالث على التوالي، بتداول 3.89 مليون سهم، وبقيمة 1.16 مليون ريال.



مؤشر بورصة قطر يتحرك عرضياً وسط تراجع السيولة

تحرك مؤشر بورصة قطر، حركة عرضية خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع السيولة.

وانخفض المؤشر العام بنسبة هامشية بلغت 0.01% ليختتم التعاملات بالنقطة 9908.69، خاسراً 1.40 نقطة عن مستوى الخميس الماضي.

وأثّر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها النقل بنحو 1.93%، بينما ارتفعت 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 1.58%.

وتصدر سهم "الملاحة" القائمة الحمراء بـ6.47%، بينما جاء "العامة " على رأس الارتفاعات بنحو 7.80%.

وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 270.01 مليون ريال، مقابل 898.25 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 111.67 مليون سهم، مقارنة بـ 274.83 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.81 ألف صفقة.



القياديات تتراجع بمؤشر عمَّان بتعاملات الأحد

تراجع المؤشر العام لبورصة عمَّان بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع بنسبة 0.77 بالمائة، ليصل إلى مستوى 2624.83 نقطة، فاقدًا 20.46 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.



وتأثر المؤشر اليوم بتراجع أسهم قيادية؛ وهبط جوبترول بنسبة 1.15 بالمائة، وتراجع بنك الأردن بنسبة 0.43 بالمائة، ومناجم الفوسفات بنسبة 1.64 بالمائة، وتفوق الأسهم الـ 3 مجتمعة ربع من الوزن النسبي للمؤشر.

وشهدت المؤشرات القطاعية تراجعاً جماعياً، وتقدمها الصناعة بنسبة 0.87 بالمائة، مع تقدم الاتحاد للسجائر على المتراجعين بالسوق الأول اليوم بنسبة 4.4 بالمائة، وتراجع مناجم الفوسفات القيادي.

وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.82 بالمائة، بضغط جوبترول القيادي، وتراجع سهم أوفتك القابضة بنسبة 3.45 بالمائة.

وحد من تراجع قطاع الخدمات اليوم صدارة سهم النقليات السياحة "جت" للرابحين بالسوق الأول اليوم بنسبة 1.16 بالمائة.

وكان المالي أقل القطاعات تراجعاً اليوم بنسبة 0.67 بالمائة، بضغط بنك الأردن القيادي، وتراجع INVB البنك الاستثماري بنسبة 2.56 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3.53 مليون سهم مقابل 4.81 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي، وتراجعت قيمة التداولات إلى 4.73 مليون دينار، مقابل 7.69 مليون دينار بالجلسة السابقة.



البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.23%،ما يعادل 1.56 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 661.27 نقطة.

فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 238,507 أسهم، بقيمة إجمالية بلغت 564,415.57 دولاراً، نفِّذت من خلال 142 صفقة. .

