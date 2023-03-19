الأزمة الأوكرانية خير دليل.. بوتين يفضح محاولات الغرب للاحتفاظ بالهيمنة العالمية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الأزمة في أوكرانيا، التي أثارها الغرب، هي خير دليل علي محاولات الغرب للاحتفاظ بالهيمنة.

وكتب بوتين في مقال لصحيفة “الشعب“ الصينية، أن "الأزمة في أوكرانيا التي أثارها الغرب وأشعلها بجدية هي المحاولة الأكثر إشراقًا اليوم، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال الدليل الوحيد علي محاولات الغرب للحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية ونظام عالمي أحادي القطب".

إلي ذلك، قال بوتين، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يحاول منح أنشطته امتدادًا عالميًا، بهدف اختراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف: "من المستحيل عدم فهم أن الناتو يحاول منح أنشطته نطاقًا عالميًا، بهدف اختراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، لن يتمكن من تحقيق ذلك".

وأوضح أن روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

وأضاف بوتين: "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، ومع ذلك، في أبريل 2022، لم يتم إنهاء محادثات السلام من قبلنا، ويعتمد مستقبل عملية السلام فقط على الاستعداد لإجراء محادثة جادة في ضوء الحقائق الجيوسياسية السائدة”.

وتابع: “لسوء الحظ، فإن التهديدات الموجهة إلى روسيا تتحدث فقط عن العزلة وعدم اهتمام الأطراف الأخرى بإيجاد مخرج من الوضع الحالي”.

وأشار بوتين إلي أن “روسيا لديها توقعات كبيرة فيما يتعلق بالمحادثات القادمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج”.