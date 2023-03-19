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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا قلقة.. تحذير عاجل من بوتين بشأن إجراءات تهدد الأمن النووي العالمي

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا قلقة للغاية بشأن الإجراءات غير المسؤولة والخطيرة التي يمكن أن تقوض الأمن النووي العالمي.

وكتب بوتين، في مقال لصحيفة “الشعب” الصينية: “نشعر بقلق عميق بشأن الإجراءات غير المسؤولة والخطيرة ببساطة التي يمكن أن تقوض الأمن النووي العالمي”.

وقال بوتين، إن الأزمة في أوكرانيا، التي أثارها الغرب، هي خير دليل علي محاولات الغرب للاحتفاظ بالهيمنة.

وأضاف أن "الأزمة في أوكرانيا التي أثارها الغرب وأشعلها بجدية هي المحاولة الأكثر إشراقًا اليوم، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال الدليل الوحيد علي محاولات الغرب للحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية ونظام عالمي أحادي القطب".

وقال بوتين إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يحاول منح أنشطته امتدادًا عالميًا، بهدف اختراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف: "من المستحيل عدم فهم أن الناتو يحاول منح أنشطته نطاقًا عالميًا، بهدف اختراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، لن يتمكن من تحقيق ذلك".

الأزمة الأوكرانية خير دليل.. بوتين يفضح محاولات الغرب للاحتفاظ بالهيمنة العالمية

لن يتمكن من ذلك.. بوتين: الناتو يسعى لاختراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ

وأوضح أن روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

وأضاف بوتين: "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، ومع ذلك، في أبريل 2022، لم يتم إنهاء محادثات السلام من قبلنا، ويعتمد مستقبل عملية السلام فقط على الاستعداد لإجراء محادثة جادة في ضوء الحقائق الجيوسياسية السائدة”.

وتابع: “لسوء الحظ، فإن التهديدات الموجهة إلى روسيا تتحدث فقط عن العزلة وعدم اهتمام الأطراف الأخرى بإيجاد مخرج من الوضع الحالي”.

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