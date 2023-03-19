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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: فيريرا يصفي حساباته في الزمالك

فيريرا
فيريرا

قال الإعلامي محمد شبانة، إن خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا؛ كان متوقعًا، رغم الفوز على الترجي التونسي في ملعب برج العرب، لكن نتائج الفريق بشكل عام في دوري المجموعات، ومستواه في معظم المباريات، كانا سيئين.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه "بوكس تو بوكس"، الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "جوسفالدو فيريرا انتهى فنيًا، والمدرب (يُصفي حساباته) مع مسئولي النادي، من خلال فريق الكرة، ما يحدث حاليًا من جانبه مجرد (هزار)، وكان خاسرًا للقاء شباب بلوزداد، وبعد اللقاء خرج يتحدث عن مستقبل الفريق الأبيض".

وأضاف: "فيريرا غير مُقتنع ببعض اللاعبين من الصفقات الجديدة أمثال عمرو السيسي ومصطفى الزناري".

وأكمل: "هناك حديث داخل الزمالك حول الاستغناء عن بعض الصفقات الجديدة مع ختام الموسم الجاري من بينهم سامسون والزناري، مع بعض اللاعبين الآخرين مثل عبدالله جمعة".

وزاد: "الزمالك يضم لاعبين مميزين مثل المثلوثي وابوالفتوح وسيف الجزيري، وزيزو ويوسف نبيه وسيف جعفر، ورغم ذلك يظهر الفريق بشكل متواضع للغاية، هناك أمور غريبة في صفوف الفريق".

وحول رحيل أسامة نبيه، قال: "أخطأ في تصريحاته عن الرحيل من الزمالك ولا أعرف سبب مغادرته لمنصبه، كما أن الحديث حول امكانية مغادرة نجله يوسف للفريق غريب أيضا، لا أعرف ماذا سيحدث في الزمالك، ويجب الجلوس مع اللاعبين الشباب والتجديد معهم من الآن وصرف مقدمات العقود قبل انطلاق الموسم القادم".

وواصل: "أتصور انه من الصعب استمرار فيريرا، وإدارة الزمالك ليست سعيدة بما يحدث حاليًا، وهناك أسماء كثيرة مرشحة لتدريب الفريق".

وأتم: "أين شيكابالا من التواجد مع الزمالك في الفترة الاخيرة، وهناك أحاديث خرجت بشأن امكانية اعتزاله نهاية الموسم وتعيينه في منصب اداري داخل النادي، شيكا اسم كبير وحال شعوره بعدم القدرة على العطاء فيجب عليه الاعتزال، وهذا يحدث مع نجوم كبيرة وآخرهم وليد سليمان".

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