محافظ أسوان:يتابع تسليم الوحدات والورش بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة اللواء محمد سليم مستشار رئيس الهيئة للمجمعات الصناعية بتسليم الوحدات والورش للشباب المنتفعين بإجمالى 33 وحدة لعدد 25 مستثمرا من إجمالى 31 مستثمرا لعدد 40 وحده تم تسليمهم العقود بالأمس من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة ضمن المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة.

وتضم المنطقة الصناعية 308 وحدات وورش حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة.

المجمع الصناعى

والجدير بالذكر بأن المجمع الصناعى بالجنينة والشباك سيضم أنشطة ومجالات متنوعة منها المفروشات ، والغذائية ، والكيمائى ، والهندسى ، والتعدينى على مساحة 56,5 فدان كمرحلة أولى تتضمن 282 وحدة بمساحة 90 م2 ، وأيضاً 26 وحدة بمساحة 180 م2 مجهزة بجميع المرافق والخدمات ، كما أنه متوفر فيها وسائل الإطفاء والحماية المدنية والسلامة المهنية ، وأنه فى ظل التعاون البناء بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية.

وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وندوات التوعية لرواد الأعمال من شباب نصر النوبة لتجهيزهم مما يتيح المزيد من فرص العمل وإستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم وقدراتهم الكامنة ، وتعد مبانى الوحدات عبارة عن منشآت معدنية وحوائط من البلوك الإسمنتى ، ويصل إرتفاع المبنى إللا 7.60 متر ، وعرض الواجهة 10 أمتار.

الورش الحرفية

كما أن الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء ، وكذا بمدخل تغذية مياه بقطر 1.5 بوصة ، ومخرج للصرف الصحى قطر 4 بوصة ، وأيضاً بمدخل كهرباء جهد منخفض حتى 13 ك.ف.أمبير لمساحة (90م2) ، و 22 ك.ف.أمبير لمساحة (180م2) ، أما عن أهم مميزات المجمع الصناعى فتتمثل فى أن الوحدات مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة ، ويتوافر بالمجمع منطقة للخدمات تشمل مبنى إدارى ، ومعارض ، ومنافذ بيع وسوبر ماركت ، وبنك ، ومطعم وكافيتيريا ، فضلاً عن التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاوزها وتمركزها فى منطقة واحدة .

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال محاسبة المقصرين ، وإثابة المتميزين ، مع التشديد على الإسراع بمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " بالكفاءة والجودة العالية ، والعمل بروح الفريق الواحد ، وعدم السماح بأى تأخير فى نسب التنفيذ.