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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل توسيع قائمة برنامج الطروحات الحكومية لـ 40 شركة| البورصة توضح

البورصة
البورصة

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الحكومة أعلنت عن طرح 32 شركة من إجمالي 18 قطاعا، ومؤخرا أعلن وزير المالية الرغبة في زيادة عدد الطروحات إلى 40 شركة.

 

وأضافت "رانيا يعقوب" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن تلك الطروحات ستعرض في البورصة المصرية، وأخرى لمستثمر استراتيجي، وذلك مع ما يتوافق مع وثيقة ملكية الدولة وخروج الدولة من بعض القطاعات.

 

وأوضحت أن الدولة أعلنت خروجها من بعض القطاعات، كما أنها أعلنت عن المحافظة على تواجدها في العددي من القطاعات، متابعة: الوثيقة تشمل الحفاظ على الأصول المصرية.

 

وشددت على أن الشركات المطروحة عليها طلب وهناك اهتمام بالغ من قبل المستثمرين تجاهها، مؤكدة على أن طرح الشركات أمر يحدث في كل دول العالم.

البورصة البورصة المصرية وثيقة ملكية الدولة المالية اخبار التوك شو

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