36 ألف جنيه..مصلحة الضرائب توضح تفاصيل زيادة حد الإعفاء الضريبي

تحدث رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب عن تفاصيل قرار زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل لـ 36 ألف جنيه سنويا، قائلا: الإعفاء سيتم تطبيقه على جزئين وهم الأعفاء الشخصي والشريحة الصفرية.

وأضاف "رجب محروس" خلال مداخته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الإعفاء الشخصي يتم تطبيقه على الموظف، والشريحة الصفرية على الموظف وصاحب النشاط التجاري والصناعي والمهني، متابعا: تطبيق الإعفاء للموظفين في القطاع العام سيبدأ من الشهر القادم.

وأكمل: تطبيق الإعفاء على النشاط التجاري والمهني، مع بداية العام القادم، متابعا: الموظ وصاحب النشاط هم المستفيدين من هذا القرار.

وشدد على أن تكلفة رفع حد الإعفاء يكلف الدولة مايقارب من 8 مليار جنيه.



