روح قلبي.. عمرو السولية يحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغرى

احتفل عمرو السولية، لاعب نادي الأهلي، بعيد ميلاد ابنته الصغيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر السولية برفقه ابنته من حفل عيد ميلادها، وعلق كاتبًا: “كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي وديما منورة عليا حياتي ربنا ميحرمني منك ابدا ويخليكي ليا”.

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية وحاسمة تجمعه بنادي الهلال السوداني، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث يبحث الأهلي عن تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الأخيرة، من أجل حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.