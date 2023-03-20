حقيقة إهداء محمد رمضان ساعة ألماس لـ حسن شاكوش

نفى الفنان حسن شاكوش، ما تردد حول إهداء الفنان محمد رمضان، ساعة ألماس له كتعويض عن عدم حضوره حفل زفافه.

قال حسن شاكوش، من خلال فيديو لايف، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “جاتلي بعض الأخبار اللي بتقول إن محمد رمضان جابلي ساعة ألماس هدية عشان مجاش فرحي، الكلام ده مش حقيقي”.

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وتابع قائلاً: “أنا عاذر كل حد معرفش يجي الفرح عشان عنده شغل او حتى معندوش، ومحمد اخويا وحبيبي ومفيش حاجة وحشة بينا”.

يذكر أن ظهر الفنان حسن شاكوش، في لايف سابق عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام” وذلك يعد الظهور الأول له عقب حفل زفافه.

ووجه حسن شاكوش، الشكر لكل النجوم الذين حضروا حفل الزفاف وعلى رأسهم الفنان تامر حسني.

كما عبّر عن استياءه لعدم حضور اعلامي شهير حفل الزفاف وبعد انتهاء العرس قام بطلبه للظهور في حلقه معه، وعبر قائلاً: “انت عبيط ؟ ما يا عبيط يا اهبل”.

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وأضاف حسن شاكوش، قائلاً: “الفرح كان متعب جدا انا كنت بقول يا رب الفرح يخلص بسرعة”.