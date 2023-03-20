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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حفل لتوقيع وانت السبب يابا لـ نوارة نجم في مكتبة تنمية.. تعرف على الموعد

صدى البلد

تقيم دار الكرمة للنشر، حفلاً لتوقيع ومناقشة الطبعة الثانية من سيرة نوارة نجم "وانت السبب يابا.. الفاجومي وأنا"، وذلك يوم الإثنين، 20 مارس، فى تمام الساعة السادسة مساء، فى مقر مكتبة تنمية فرع المعادى، ويناقشها الكاتب والشاعر سيد محمود.

تقول نوارة نجم فى كتابها "وأنت السبب يابا": "لم يغب أبى وذكرياته عن خاطرى، لم يكن ذكرى فى يوم، كان دومًا حاضرًا... لن أروى إلا قصتى (قصته) عبر كاميرا مثبتة فى حدقة عين طفلة ثم مراهقة ثم شابة عاشت فى ظل شخص استثنائى على المستويين الإبداعى والإنساني، تمر بأحداث لم تفهم بعضها، وطبَّعت مع جُلها باعتبار أن هذه طبيعة الأشياء، ثم تبينت حين نضجت أنها ليست كذلك، وأن هناك تجربة إنسانية تستحق أن تُروى حتى إن بدت عادية".

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ولد أحمد فؤاد نجم فى 22 مايو 1929 ورحل عن عالمنا فى 3 ديسمبر 2013، وقد نشأ فى قرية كفر أبو نجم فى مدينة أبو حماد محافظة الشرقية، ويعد أحد أهم شعراء العامية فى مصر، وأحد ثوار الكلمة، واسم بارز فى الفن والشعر العربي.

 

مكتبة تنمية دار الكرمة للنشر فؤاد نجم شعراء العامية الشعر العربي

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