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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. بيان عاجل من رئاسة مسجدي الحرام والنبوي بشأن استعدادات شهر رمضان

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأثنين، جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المصليين الزائرين خلال شهر رمضان المبارك.

 

وأشار السديس، إلى أنه تم تجهيز المواقع كافة للمعتمرين والمصلين والزائرين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لافتا إلى أنه تم تجهيز كافة الخدمات ضمن الاستعدادات لموسم شهر رمضان.

وأضاف السديس، أن كافة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزة، وأن جميع السلالم والمصاعد الكهربائية تعمل بشكل جيد، ومنظومة الصوت بجميع أجزائها، وجميع الخدمات الفنية والخدمية والهندسية والتوعوية والإرشادية جاهزة، لافتا إلى أنه يشرف عليها فريق مختص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة، باستخدام أحدث التقنيات، لما توليه قيادة المملكة السعودية من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

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وأوضح أنه تم توفير الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية كافة، مشيرا إلى أنه شارك فيها جميع الهيئات في رئاسة مسجدي الحرام والنبوي وجميع إدارتها ووحداتها؛ لتقديم أرقى وأفضل الخدمات.

 

ولفت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى أن الرئاسة تسعى إلى تكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لكي يتم ضيوف الرحمن نُسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة.

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