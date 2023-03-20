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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد لمواطني المدينة المنورة

صدى البلد

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الإثنين، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة .

وتشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد .


وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة السابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في تقريره عن حالة الطقس الاثنين، أنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة. 

 

وأضافت الأرصاد السعودية، أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، لافتاه إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.

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