صحف السعودية| الأرصاد تتوقع انخفاض في درجات الحراراة بالمملكة مصحوبة باتربة وغبار.. وزارة العدل تطلق نظاماً إلكترونياً لإجراءات إثبات ترائي الأهلة

سلطت الصحف السعودية، اليوم الأثنين، الضوء على أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة المدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس الأثنين، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف. كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وفي خبر آخر، رأّس الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة بمقر المحافظة، اجتماع المجلس بحضور أعضاء المجلس، واستعرض الاجتماع أعمال وأنشطة اللجان المنبثقة عن المجلس، واطلع على التقرير نصف السنوي للجنة شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية المتضمن أعمالها وأنشطتها خلال الفترة الماضية، ومبادرة لجنة جودة الحياة والاستثمار لتحسين المشهد الحضري.

وأكد بن سلمان على أهمية التنسيق المستمر بين اللجان والجهات الحكومية وتحويل المبادرة إلى مشاريع تنموية تسهم في تنمية وتطوير مدينة جدة تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030.

صحيفة الوطن

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة 2050 حالة تستر، بينما بلغت مخالفات أسواق النفع العام 3 آلاف مخالفة، و1000 مخالفة في المسالخ، من خلال تنفيذ 50 ألف جولة رقابية على الأسواق خلال 5 أشهر، وجرى تنفيذ 20 ألف جولة على المسالخ، وتجهيز 12 مختبرا لفحص متبقيات المبيدات.

بلغ إجمالي الجولات التفتيشية المنفذة في حملة تراثنا البيئي خلال أسبوع 1655 جولة رقابية على المنشآت ذات الأثر البيئي، ورصد 680 حالة عدم التزام بالضوابط والاشتراطات البيئية، منها 3 حالات خطيرة تم تحويلها إلى النيابة العامة، وبلغ إجمالي المفتشين في الحملة 108 مفتشين ومفتشات.

نفذ المركز الوطني للالتزام البيئي في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي حتى بداية الشهر الحالي 1070 جولة رقابية، وبلغ إجمالي التصاريح والتراخيص المنفذة 145 ترخيصا، وضبط 403 حالات عدم التزام بيئي، وتصدر فرع الرياض التصاريح والجولات بـ482 جولة وتصريحا، وفرع مكة المكرمة ثانيا بـ162 جولة وتصريحا، وفرع الشمالية ثالثا بـ110 جولات وتصاريح، وفرع الجنوبية رابعا بـ90 جولة وتصريحا، وفرع المدينة المنورة خامسا بـ82 جولة وتصريحا، وفرع الشرقية سادسا بـ81 جولة وتصريحا، وفرع جازان سابعا بـ63 جولة وتصريحا.

وفي خبر آخر، زارالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة ماريوبول الساحلية المحتلة، وهي أول رحلة له إلى الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني في سبتمبر، وإظهار التحدي بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن بوتين وصل ماريوبول بعد زيارة شبه جزيرة القرم، جنوب غرب ماريوبول، للاحتفال بالذكرى التاسعة لضم شبه جزيرة البحر الأسود من أوكرانيا.

وأصبحت ماريوبول رمزًا للمقاومة في جميع أنحاء العالم، بعد أن صمدت القوات الأوكرانية في مصنع للصلب هناك لما يقرب من ثلاثة أشهر قبل أن تسيطر عليها موسكو أخيرًا في مايو. وتحول جزء كبير من المدينة إلى أنقاض بفعل القصف الروسي.

ولم يعلق بوتين على مذكرة التوقيف التي عمقت عزلته الدولية على الرغم من عدم احتمال مواجهته للمحاكمة في أي وقت قريب.

فالكرملين، الذي لا يعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، رفض هذه الخطوة ووصفها بأنها «باطلة قانونيًا».

صحيفة عكاظ

دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 / 3 / 2023.

وجاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (167 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1444هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 / 2 / 2023، هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 / 3 / 2023.

وفي خبر آخر، أطلقت وزارة العدل السعودية نظاماً إلكترونياً لإجراءات إثبات ترائي الأهلة، ويأتي ذلك لأتمتة وحوكمة عمليات الترائي وتوحيد إجراءات العمل بين محاكم الدرجة الأولى والمحكمة العليا.

ووفرت الوزارة من خلال النظام خاصية التواصل المباشر بين المحاكم والمراصد من خلال تقنية البث المرئي.

وتهدف الخدمة إلى توحيد مصدر بيانات الترائي من خلال نظام إلكتروني محكم، يوفر السرعة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع جودة عمليات الترائي.