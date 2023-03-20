رئيس وزراء اليابان يصل الهند لإجراء محادثات مع ناريندرا مودي

وصل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو إلى الهند صباح اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره الهندي ناريندرا مودي.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء الياباني - خلال زيارته للهند - أهمية النظام الدولي القائم على سيادة القانون وأن يدعو إلى التعاون في التعامل مع الوضع في أوكرانيا.



وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه من المقرر أن يلتقي كيشيدا مع مودي في وقت لاحق اليوم.. مضيفة أنه من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الياباني خطابا في مركز أبحاث بالهند ويكشف النقاب عن خطة ملموسة للترويج لتعزيز الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ