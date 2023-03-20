تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 739 شاحنة و 57 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 256 شاحنة 43 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع ، 483 شاحنة و 14 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة عمان فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والقاهرة، وغادرت خمس سفن وهي الحرية ، بوسيدون اكسبريس ، الحرية2 ، دليلة والقاهرة، كما تم تداول 4800 طن بضائع عامة ومتنوعة 290 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة ، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، بريدج وايلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3250 راكب بموانيها.

