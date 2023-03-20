عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 739 شاحنة و 57 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 256 شاحنة 43 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع ، 483 شاحنة و 14 سيارة.

 
واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة عمان فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والقاهرة، وغادرت خمس سفن وهي الحرية ، بوسيدون اكسبريس ، الحرية2 ، دليلة  والقاهرة، كما تم تداول 4800 طن بضائع عامة ومتنوعة 290 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة ، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى  سينا ، بريدج وايلة. 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3250 راكب بموانيها.
 

البحر الأحمر مواني صادرات الصادرات عمان بضائع ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر بوسي القاهرة بضائع عامة مالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

قبل شهر رمضان.. الأرصاد تقدم تحذيرات عاجلة للمواطنين عن حالة الطقس المتوقعة

حال الانسحاب .. ننشر عقوبات عدم مشاركة الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

يعني ضياع البطولة.. تحذير شديد من شوبير للاعبي الأهلي بشأن مواجهة الهلال

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

ترشيحاتنا

استعمار القمر والمريخ| السعودية تكشف خطتها نحو الفضاء خلال 2023

بث مباشر.. الرئيس السيسي والسيدة قرينته يشهدان احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2023

ثلاثي مصري مرشح.. من يتولى تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي فيريرا؟

بديلا لـ ديانج| أول صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

لحظة وصول السيسي والسيدة قرينته للمشاركة فى احتفالية الأم المثالية

ألفاظ وسيدة بالمقشة.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة كمبوند الشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الخل يساعد في علاج الكوليسترول ومرض السكري

الدنيا ربيع والجو بديع.. يومك دافي أول رمضان وخد بالك في السحور

على قلبكم في رمضان.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

مع اقتراب رمضان.. كيف تكتشف المخلل الفاسد قبل الشراء

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ