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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تؤكد أهمية تعزيز روافد العمل العربي المشترك

صدى البلد

  أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، أهمية تعزيز روافد العمل العربي المشترك، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية والمتغيرات الجيوسياسية، التي يشهدها العالم، مع أهمية تفعيل دور التعاون الهادف والبناء في هذا الإطار.


واستعرض الشيخ سالم الصباح - خلال لقائه سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين لدى المملكة المتحدة - أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة والمتجذرة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، وكذلك مجمل القضايا التي تشهدها الساحة العربية والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي أولويتها القضية الفلسطينية.


وأشاد وزير خارجية الكويت - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /الاثنين/ - بالاتفاق الإيجابي الأخير بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.. مشددا على ضرورة بناء جسور السلام دعما للأمن والاستقرار في المنطقة؛ الأمر الذي يحتم على الجميع تحقيق تعاون ملموس تجاه تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتطلعاته المستقبلية.


يذكر أن وزير الخارجية الكويتي يترأس، في لندن، وفد بلاده في أعمال الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.

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