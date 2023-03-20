طفلة تبهر محافظ جنوب سيناء بإلقاء شعر عن إنجازات الرئيس السيسي

أبهرت الطفلة ليراس إبراهيم بالصف الأول الابتدائي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومرافقيه بإلقاء شعر عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاحه مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي بطور سيناء وهي ترتدي الزي العسكري.



و كافأ فودة الطفلة بمنحها مكافأة مالية قائلا "إن مصر ولادة بها مواهب عديدة".



جاء ذلك خلال افتتاح مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي برفقته اللواء أحمد الإسكندراني واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية كما تفقد فودة الفصول و كافأ الطلاب المتميزين.



كما افتتح فودة مدرسة النصر للتعليم الاساسي بحي النصر استمتع لعدد الفقرات التي قدمها طلاب المدرسة.

كما أشاد المحافظ بفرقة كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات وكافأ طلاب المدرسة بخمسة آلاف جنيه وأمر بتسجيل أغنية للرئيس السيسي في استديو وعرضها علي بوابة محافظة جنوب سيناء .



الطفلة ليراس

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