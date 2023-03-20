وزير التنمية: رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات لمواجهة الطقس السيئ

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية ، مع المتابعة الميدانية من القيادات المحلية لتواجد المعدات اللازمة لشفط مياه الامطار بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحى بالمحافظات لسرعة عودة الامور لطبيعتها ، وحرصاً على توفير بيئة آمنة للمواطنين والمركبات وتيسير الحركة المرورية .

و أوضح الوزير أن تقرير غرفة عمليات الوزارة بشأن موجة الطقس غير المستقر الذى تتعرض له البلاد ، أفاد بتعرض بعض المحافظات لتقلبات حادة في الاحوال الجوية بدءا من اليوم، خاصة مع بدء فصل الربيع، حيث رصد التقرير استمرار غلق مينائى العريش البحرى بمحافظه شمال سيناء، والسخنه بمحافظه السويس نظراً لزياده سرعه الرياح وارتفاع الامواج عن الحد المسموح به.

وأشار التقرير، إلى سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء محافظة بورسعيد ، وعلى مدينتى محلة دمنة بمركز طلخا ومركز ومدينة بني عبيد محافظه الدقهلية، ولم ترتق إلى التجمعات، فيما سقطت أمطار متوسطة على مدن كفر الشيخ وبلطيم والحامول بمحافظه كفر الشيخ و توجد حالات اطماء فى بعض شوارع المحافظة و يجرى العمل على ازالتها ، كما سقطت أمطار متوسطة أيضا على معظم مراكز ومدن محافظة البحيرة ، وسقطت امطار متفاوتة الشدة على مدن المحلة وكفر الزيات وطنطا والسنطة و بسيون و زفتى بمحافظة الغربيه ، ولم يتم الابلاغ عن تجمعات للمياه .

ونوه الوزير باستمرار متابعة غرفة عمليات الوزارة لحالة الاستعداد فى المحافظات التى أشار إليها تقرير هيئة الأرصاد الجوية الى احتمال تعرضها لسقوط أمطار، لافتا إلى التنسيق المستمر مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لسرعة التدخل في أي أحداث طارئة.

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