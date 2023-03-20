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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صحيفة بريطانية: ذقن الرئيس الروسي بوتين تثير حيرة مسئول أوكراني

ذقن الرئيس الروسي
ذقن الرئيس الروسي بوتين تثير حيرة مسؤول أوكراني

أثار  أنطون جيراتشينكو، مستشار وزير الداخلية في أوكرانيا حالة من الجدل بعد نشره 3 صور مجمعة محدد بها “ذقن الرئيس الروسي”، فلاديمير بوتين، فما القصة؟

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، فقد تساءل أنطون جيراتشينكو: “هل الصور الثلاثة للرئيس بوتين مع اختلاف شكل ذقنه فيها بين مشدودة وغير ذلك خلال فترة قصيرة حقيقية له؟!”.

 روسيا وأوكرانيا 

وقال مستشار وزير الداخلية في أوكرانيا  إن احدي هذه الصور على اليسار، أظهرت الرئيس فلاديمير بوتين، 70 عاما قبل شهر في خطاب أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو. 

وأضافأن الصورة التي في الوسط تكشف عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء رحلته إلى ميناء سيفاستوبول البحري في شبه جزيرة القرم في 18 مارس 2023م. 

وتابع في زعمه أن الصورة الثالثة على اليمين تظهر  الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين في زيارة لمدينة ماريوبول الأوكرانية، 19 مارس 2023م.

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الصورة التي نشرها المسؤول الأوكراني لدعم مزاعمه

 

 

 

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