لضبط أسعار الحديد.. طلب عاجل من شعبة مواد البناء لأجهزة الدولة

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر، قائلا:" ارتفاعات غير مبررة في الأسعار ".

قال أحمد الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" سوق الحديد يشهد اضطراب وفوضى وزيادة متتالية في الأسعار ".

أضاف أحمد الزيني:" هناك ارتفاعات غير مبررة في أسعار الحديد وعلى أجهزة الدولة التدخل لضبط الأسواق وأسعار الحديد ".

تابع أحمد الزيني:" بعض شركات الحديد بها نقص من المعروض لديها من الحديد وبعض الشركات تقوم بالتصدير للخارج والبعض يقوم بتعطيش السوق لرفع أسعار الحديد في مصر ".

وأكمل أحمد الزيني:" نطالب الأجهزة الرقابية بالدولة بالتدخل لمراقبة السوق كي يحدث انضباط في أسعار الحديد"، مضيفا:" بعض التجار بيزودوا ألف وألفين جنيه في الطن ".