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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لضبط أسعار الحديد.. طلب عاجل من شعبة مواد البناء لأجهزة الدولة

الحديد
الحديد

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر، قائلا:" ارتفاعات غير مبررة في الأسعار ".

 

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قال  أحمد الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  سوق الحديد يشهد اضطراب وفوضى وزيادة متتالية في الأسعار ".

أضاف أحمد الزيني:"  هناك ارتفاعات غير مبررة في أسعار الحديد وعلى أجهزة  الدولة التدخل لضبط الأسواق وأسعار الحديد ".

تابع أحمد الزيني:"  بعض شركات  الحديد بها نقص من المعروض لديها من الحديد وبعض الشركات تقوم بالتصدير للخارج والبعض يقوم بتعطيش السوق لرفع أسعار الحديد في مصر ".

وأكمل أحمد الزيني:"  نطالب الأجهزة الرقابية بالدولة  بالتدخل لمراقبة السوق كي يحدث انضباط في أسعار الحديد"، مضيفا:" بعض التجار بيزودوا ألف وألفين جنيه في الطن ".

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