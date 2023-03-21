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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اكتشاف مدينة كاملة من اللؤلؤ في دولة عربية.. تفاصيل

صدى البلد

في اكتشاف مذهل، أعلن علماء آثار العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي، محددين موقعها على أنه في جزيرة السينية قبالة إمارة أم القيوين شمال دولة الإمارات.

وأوضح القائمون على البحث أن القطع الأثرية المكتشفة في الجزيرة ربما كانت يوما ما موطنا لآلاف الأشخاص ومئات المنازل.

وذكروا أن تاريخها يعود إلى المنطقة قبل الإسلام، أي إلى أواخر القرن السادس الميلادي.

وفي حين ذكرت مدن صيد اللؤلؤ القديمة في النصوص التاريخية، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها علماء آثار إنهم عثروا فعليا على مدينة تعود لهذه الحقبة القديمة في دول الخليج العربي.

بدوره، أوضح تيموثي باور، الأستاذ المشارك وعالم الآثار في جامعة الإمارات، أن هذا أقدم مثال على هذا النوع من مدن صيد اللؤلؤ في دول الخليج، وقال: “هذا هو التاريخ الروحي لمدن مثل دبي”، بحسب “العربية نت”.

وأضاف أن علماء الآثار عثروا هناك على مجموعة متنوعة من المنازل المشيدة بواسطة صخور الشاطئ والجير، وتتراوح من أحياء ضيقة إلى منازل مترامية بها ساحات، ما يشير إلى التقسيم الطبقي الاجتماعي.

كما ذكر أن علماء الآثار اكتشفوا في هذه المنازل لآلئ سائبة، وأوزانا استخدمها غواصون في النزول بسرعة إلى قاع البحر، معتمدين فقط على أنفاسهم.

الأضواء الساطعة

يشار إلى أن مدينة صيد اللؤلؤ في جزيرة السينية، تضم مستنقعات خور البيضاء في أم القيوين، وتقع الإمارة على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرقي دبي على طول ساحل الخليج.

وشهدت جزيرة السينية، التي يعني اسمها "الأضواء الساطعة" بسبب تأثير أشعة الشمس الحارقة فوقها، اكتشاف علماء آثار لدير مسيحي أثري يعود تاريخه إلى 1400 عام.

إلى ذلك، لفت الباحثون إلى أن الموقع يضم أيضاً علامات استيطان تبقى على مدار العام، خلافا لعمليات صيد اللؤلؤ الأخرى التي تكون في المواقع الموسمية بالمنطقة.

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