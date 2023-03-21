عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

افتتاح مصنعا لانتاج مكونات السخان الكهربائي بالعاشر من رمضان باستثمارات 8 ملايين يورو

صدى البلد

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، اهتمام المصنعين بتوطين الصناعة المحلية بنسب أكبر من خلال إنشاء مصانع متخصصة في توفير مستلزمات انتاج الصناعة .

وأضاف محمد المهندس، أنه سيتم غدا الأربعاء افتتاح مصنع إنتاج السخانات الثيرموستات المستخدمة في صناعة سخانات المياه الكهربائية ، بالشراكة بين شركة فريش للاجهزة المنزلية ، وشركة كوثيرم الفرنسية بمدينة العاشر من رمضان بحضور المهندس خليل ابراهيم رئيس مجلس ادارة فريش و Jerome Faurot رئيس شركة كوثيرم الفرنسية الرائدة في تصنيع مكونات السخان الكهربائية على مدار 75 عاما.

ودعا جموع المصنعين الى زيارة هذا المصنع للتعرف على منتجاتها واستخدامها للحد من فاتورةًالاستيراز وتعميق التصنيع المحلي. 

وكشف المهندس خليل إبراهيم ، أنه تم ضخ استثمارات جددة بالشركة عن طريق استيراد عدد 3 خطوط انتاج مخصصة لانتاج الثيرموستات لسخانات المياة و تقدر قيمة الاستثمارات التي تم ضخها خلال العامين السابقين بحوالي 8 ملايين يورو

وأضاف أن المشروع يهدف الي توطين صناعة عناصر التسخين و الثيرموستات لسخانات المياة بحيث يصبح المصنع مركزا لتوريد هذة المنتجات الي اغلب مصنعي سخانات المياه الكهربائية في مصر بالاضافة الي فتح باب التصدير الي دول الخليج و منطقة الشرق الاوسط و التي بدأت بالفعل في ارسال طلبات التوريد و منافسة الشركات الاوروبيه و التي كانت تعتبر المركز الرئيسي لهذين المكونين في السابق.

وأشار المهندس خليل إبراهيم ، إلى أن المصنع يقوم حاليا بتصدير عناصر التسخين الي كل من فرنسا – اوكرانيا – تايلاند – جورجيا – الهند – السعوديه بقيمة متوقعة بحوالي 7.9 مليون يورو لسنه 2023.

ويعمل بالمصنع حاليا حوالي 280 موظفا ما بين عامل و فني و مهندس جميعهم مصريين تحت الادارة الفنية للجانب الفرنسي، مع الاهتمام الشديد بتدريب كافة الكوادر و المديرين و المهندسين بجميع الدورات التدريبية سواء بمصر او بفرنسا و انجلترا و اليابان وذلك للارتقاء بجودة المنتج و جعله ينافس مثيلة المستورد.

استثمار الصناعة استثمارات استيراد مدينة العاشر من رمضان اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات سخان الكهرباء الاستثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لـ صندوق الأسرة

فيفا يحكم لصالح الزمالك في قضيته ضد التعاون السعودي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

أخبار الرياضة| قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي وطاهر.. نجم الزمالك يقترب من القلعة الحمراء.. الأبيض يلمح لإمكانية بقاء فيريرا

السيسي يكتب تاريخا جديدا.. أول رئيس يستخدم حقه الدستوري لهذا السبب

ترشيحاتنا

مصري يفوز في مسابقة عالمية بابتكار جهاز لتوليد الطاقة الكهرومغناطيسية.. شاهد

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

خالد البلشي يتولى مهام عمله نقيبا للصحفيين.. اليوم

أثارت رعب السكان| فئران ضخمة بحجم القطط تهاجم مدينة أوروبية

أنكر وجود فلسطين.. مصر والأردن تتحركان ضد وزير المالية الإسرائيلي| ماذا فعل؟

رؤية هلال شهر رمضان.. تعرف على الدعاء المأثور عن النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلوها قلوب ومربعات..ضبط 16 سبيكة ذهبية قبل تهريبها في لندن

برعاية تركي آل شيخ.. هل استعان رامز جلال بـ كريستيانو رونالدو للايقاع بضحاياه؟

ملكة جمال ويلز تروي تعرضها لحادث مروع.. ماذا حدث معها؟

رحيل فيريرا| مدرب الزمالك أجنبي.. والمفاضلة بين اثنين | تفاصيل

فيديو

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ